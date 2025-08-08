Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Protest în Piaţa Victoriei pe 10 august: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026”

I.S.
Miscellanea / 8 august, 17:28

Protest în Piaţa Victoriei pe 10 august: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026”

La exact şapte ani de la protestul diasporei din 10 august 2018, comunitatea civică „Corupţia ucide” anunţă organizarea unui nou protest în Piaţa Victoriei, programat pentru data de 10 august 2025, începând cu ora 19:00. Acţiunea are ca scop principal atragerea atenţiei asupra tergiversării dosarului privind intervenţia violentă a Jandarmeriei la protestul din 2018, dosar care riscă să se prescrie în cursul anului viitor.

Organizatorii subliniază că protestul are un caracter paşnic şi că toate notificările legale către autorităţi au fost deja transmise.

„Vrem ca dosarul 10 august să fie soluţionat în favoarea cetăţeanului, nu în favoarea agresorilor”, este mesajul central transmis de organizatori în anunţul oficial.

Comunitatea „Corupţia ucide” reaminteşte într-un apel publicat pe reţelele sociale că evenimentele din 2018 au reprezentat o încălcare gravă a drepturilor omului, cu sute de persoane rănite în urma intervenţiei în forţă a Jandarmeriei. Printre victime s-au numărat şi jurnalişti, copii, persoane în vârstă şi simpli trecători. De asemenea, este menţionat şi cazul lui Ilie Gâzea, care a decedat în urma complicaţiilor provocate de expunerea la gazele lacrimogene.

„Pe 10 august 2018, sute de mii de oameni au ieşit în stradă împotriva corupţiei, abuzului de putere şi asaltului asupra Justiţiei independente. Răspunsul statului? Gaze lacrimogene, tunuri cu apă, violenţă nejustificată. Peste 400 de răniţi. Printre victime, Ilie Gâzea, care a murit din cauza intoxicaţiei cu gaz”, se arată în comunicatul evenimentului.

Organizatorii atrag atenţia că, în ciuda faptului că în 2022 procurorii au stabilit oficial că intervenţia forţelor de ordine a fost nejustificată, dosarul a fost tergiversat, iar niciun vinovat nu a fost tras la răspundere.

„În 2022, procurorii au stabilit că intervenţia Jandarmeriei a fost nejustificată. Cu toate acestea, dosarul a fost tergiversat ani la rând. În octombrie 2026, dacă nu se face dreptate, va interveni prescripţia răspunderii penale, iar cei vinovaţi vor scăpa nepedepsiţi.”

Prin urmare, protestul din 2025 este considerat de organizatori un ultim apel către autorităţi pentru a acţiona până nu este prea târziu.

Mesajul protestului este construit în jurul ideii de responsabilitate democratică şi de justiţie pentru victimele abuzurilor din 10 august 2018. Organizatorii îndeamnă cetăţenii să participe în număr cât mai mare, pentru a transmite un semnal clar clasei politice şi instituţiilor judiciare.

„Hai cu noi în stradă! Nu uităm! Nu iertăm! Vrem ca dosarul #10august să fie soluţionat în favoarea cetăţeanului, nu în favoarea agresorilor. O democraţie veritabilă nu lasă praful istoriei să se aşeze peste violenţa statului. Condamnaţi, nu mai tergiversaţi!”

-Loc: Piaţa Victoriei, Bucureşti

-Ora: 19:00

-Data: 10 august 2025

Eveniment notificat oficial către autorităţi

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

