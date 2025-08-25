Proteste în Indonezia împotriva salariilor parlamentarilor

Poliţia indoneziană a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a împiedica sute de demonstranţi să pătrundă în clădirea Parlamentului din Jakarta, unde aceştia protestau faţă de salariile considerate excesive ale legislatorilor, transmite Reuters, de la care relatează cele ce urmează.

Martorii oculari au relatat că unii manifestanţi, îmbrăcaţi în negru, au aruncat cu pietre şi au aprins artificii în direcţia forţelor de ordine, iar o motocicletă a fost incendiată. Nu au fost comunicate oficial date privind pagubele, victimele sau eventualele arestări.

Protestatarii, reuniţi în jurul clădirii parlamentului, au cerut reducerea salariilor parlamentarilor, potrivit organizaţiei Gejayan Memanggil, care a mobilizat inclusiv studenţi din provincia Yogyakarta. Presa locală a relatat recent că un parlamentar primeşte peste 100 de milioane de rupii (aproximativ 6.150 de dolari) pe lună, sumă de peste 30 de ori mai mare decât venitul mediu din ţară, estimat la 3,1 milioane de rupii, conform sursei citate.

Manifestanţii au denunţat şi „elitele corupte” şi politicile guvernului considerate favorabile marilor holdinguri şi armatei, pe fondul rolului sporit al militarilor în viaţa civilă sub preşedintele Prabowo Subianto, fost general. În imaginile difuzate la televiziune, unii protestatari au fost surprinşi purtând un steag inspirat din seria manga japoneză „One Piece”, devenit simbol al nemulţumirii faţă de autorităţi.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei din Jakarta, Ade Ary Syam Indradi, a precizat că 1.250 de poliţişti au fost mobilizaţi pentru menţinerea ordinii. Preşedintele parlamentului şi alţi oficiali nu au comentat deocamdată, însă preşedinta legislativului, Puan Maharani, a declarat presei locale că „va ţine cont de toate dorinţele publicului”.