Proteste în urma încheierii turului efectuat de activiştii lui Charlie Kirk

Gruparea de dreapta Turning Point USA, înfiinţată de Charlie Kirk şi formată din studenţi, a adus mesajul acestuia la un campus cu o veche istorie în aria activismului de stânga, la două luni după moartea sa, conform Yahoo News.

Evenimentul de la Universitatea din California a marcat încheierea turului ”American Comeback” (Revenirea Americii), abia început de către Kirk la Universitatea din Utah, unde acesta a fost ucis. În urma uciderii sale, aceste evenimente au devenit un soi de memoriale, numeroase personalităţi conservatoare (printre care se află J.D Vance) subliniind impactul decesului activistului asupra zonei politice americane.

Protestatarii s-au axat deseori pe prezenţa organelor de ordine, formând un cor care le îndemna să părăsească zona. Zeci de ofiţeri de poliţie au blocat intrarea în clădirea în care s-a ţinut evenimentul.

În dimineaţa zilei de luni, poliţiştii au arestat patru studenţi pentru acte de vandalism, precizează ziarul Daily California.

Protestele au fost, în mare măsură, de natură paşnică, existând câteva momente care ar fi putut provoca o stare de nelinişte. Printre acestea se numără frica de un atac armat şi conflictele între protestatari şi contraprotestatari.