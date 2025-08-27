Proteste la Constanţa şi Ploieşti faţă de măsurile de austeritate

Mai multe organizaţii sindicale au organizat proteste la Constanţa şi Ploieşti împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului.

La Constanţa, manifestaţia s-a desfăşurat în faţa sediului Prefecturii, la eveniment participând Sindicatul Sanitas Constanţa, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, ANCMRR MApN Constanţa, CNSLR Frăţia şi Alfa Cartel, potrivit Ziua de Constanţa.

La Ploieşti, aproximativ 150 de sindicalişti din diverse domenii au protestat tot în faţa Prefecturii Prahova. Aceştia au afişat mesaje precum: „Voi v-aţi îngheţat funcţiile, nouă ne-aţi îngheţat salariile”, „Guvernanţii repetenţi vor copiii competenţi”, „Nu vrem milă şi pomană, vrem dreptate-n astă ţară”, „Ridicaţi-vă cu toţi, că-i plină ţara de hoţi” şi „Educaţia, Cenuşăreasa sistemului”. De asemenea, protestatarii au scandat „Nu cedăm” şi au folosit vuvuzele, transmite Agerpres.

„Suntem în faţa Prefecturii, în timp ce colegi de-ai mei sunt în a 19-a zi de protest în faţa Ministerului Educaţiei. Legea 141 ne-a pus deja capac, nu mai putem merge mai departe. Ca oameni vechi în sistem, ştim sigur că această lege va deteriora învăţământul, nu îl va îmbunătăţi. Continuăm protestele conform calendarului până pe 8 septembrie, când vom organiza un mare miting în Bucureşti, la care sperăm să participe între 25.000 şi 30.000 de persoane. Nici după această dată nu vom renunţa, speranţa nu va muri niciodată”, a declarat Ionuţ Duţă, preşedintele Sindicatului „Şcoala Prahovei”.