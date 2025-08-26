Proteste la Tel Aviv pentru încetarea războiului şi eliberarea ostaticilor, înaintea reuniunii cabinetului de securitate

Sute de manifestanţi au blocat din nou traficul în apropierea Tel Avivului,, cerând încetarea războiului din Gaza şi eliberarea ostaticilor, înaintea unei reuniuni a cabinetului de securitate prevăzută în cursul serii, în cadrul căreia s-ar putea discuta despre reluarea negocierilor în vederea unui armistiţiu pe teritoriul palestinian, relatează AFP.

La intrarea nordică în metropola israeliană, aproximativ 400 de persoane opreau maşinile, fluturând steaguri israeliene şi fotografii ale ostaticilor.

Alţi manifestanţi s-au adunat lângă o filială locală a ambasadei americane, precum şi în faţa reşedinţelor mai multor miniştri din toată ţara, potrivit presei israeliene.

Dintre cele 251 de persoane răpite la 7 octombrie 2023, în timpul atacului Hamas asupra Israelului care a declanşat războiul din Gaza, 49 sunt încă reţinute, dintre care cel puţin 27 sunt decedate, potrivit armatei israeliene.

„Cerem ca liderii noştri să se aşeze la masa negocierilor şi să nu se mişte de acolo până când nu se va ajunge la un acord”, a declarat Hagit Chen, al cărui fiu a fost răpit, citat într-un comunicat al Forumului Familiilor, cea mai importantă asociaţie a rudelor ostaticilor.

Ordinea de zi a reuniunii cabinetului de securitate nu a fost anunţată oficial, dar, potrivit presei locale, ar trebui să se discute despre reluarea negocierilor în vederea unui armistiţiu în Gaza şi a eliberării ostaticilor.

Săptămâna trecută, premierul Benyamin Netanyahu a ordonat deschiderea negocierilor pentru eliberarea tuturor ostaticilor, la câteva zile după ce Hamas a aprobat o nouă propunere de încetare a focului prezentată de mediatorii Egipt, Qatar şi Statele Unite. Potrivit surselor palestiniene, această propunere prevede eliberarea eşalonată a ostaticilor în timpul unei armistiţiu iniţial de 60 de zile, în schimbul palestinienilor deţinuţi de Israel.

În acelaşi timp, premierul israelian a dat undă verde unei noi ofensive militare pentru a prelua controlul asupra oraşului Gaza, considerat unul dintre ultimele bastioane ale mişcării islamiste palestiniene. La începutul lunii august, cabinetul a aprobat un plan în acest sens, reaprinzând temerile cu privire la soarta ostaticilor şi declanşând un nou val de proteste, care au adunat zeci de mii de oameni.

Reuniunea cabinetului de marţi seara a fost anunţată luni, după ce Israelul a lansat atacuri aeriene asupra unui spital din sudul Fâşiei Gaza, ucigând cinci jurnalişti, dintre care trei colaboratori ai Al Jazeera, Reuters şi AP, ceea ce a stârnit indignarea internaţională. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a deplâns „un accident tragic” şi a ordonat o anchetă, fără ca armata să comunice scopul acestor raiduri.

Atacul din 7 octombrie a provocat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, în majoritate civili, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe date oficiale.

Campania de represalii israeliene a provocat cel puţin 62.744 de decese în Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţii din Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU, şi a aruncat teritoriul palestinian devastat şi asediat într-o catastrofă umanitară.