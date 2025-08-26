Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Proteste la Tel Aviv pentru încetarea războiului şi eliberarea ostaticilor, înaintea reuniunii cabinetului de securitate

I.S.
Internaţional / 26 august, 13:54

Proteste la Tel Aviv pentru încetarea războiului şi eliberarea ostaticilor, înaintea reuniunii cabinetului de securitate

Sute de manifestanţi au blocat din nou traficul în apropierea Tel Avivului,, cerând încetarea războiului din Gaza şi eliberarea ostaticilor, înaintea unei reuniuni a cabinetului de securitate prevăzută în cursul serii, în cadrul căreia s-ar putea discuta despre reluarea negocierilor în vederea unui armistiţiu pe teritoriul palestinian, relatează AFP.

La intrarea nordică în metropola israeliană, aproximativ 400 de persoane opreau maşinile, fluturând steaguri israeliene şi fotografii ale ostaticilor.

Alţi manifestanţi s-au adunat lângă o filială locală a ambasadei americane, precum şi în faţa reşedinţelor mai multor miniştri din toată ţara, potrivit presei israeliene.

Dintre cele 251 de persoane răpite la 7 octombrie 2023, în timpul atacului Hamas asupra Israelului care a declanşat războiul din Gaza, 49 sunt încă reţinute, dintre care cel puţin 27 sunt decedate, potrivit armatei israeliene.

„Cerem ca liderii noştri să se aşeze la masa negocierilor şi să nu se mişte de acolo până când nu se va ajunge la un acord”, a declarat Hagit Chen, al cărui fiu a fost răpit, citat într-un comunicat al Forumului Familiilor, cea mai importantă asociaţie a rudelor ostaticilor.

Ordinea de zi a reuniunii cabinetului de securitate nu a fost anunţată oficial, dar, potrivit presei locale, ar trebui să se discute despre reluarea negocierilor în vederea unui armistiţiu în Gaza şi a eliberării ostaticilor.

Săptămâna trecută, premierul Benyamin Netanyahu a ordonat deschiderea negocierilor pentru eliberarea tuturor ostaticilor, la câteva zile după ce Hamas a aprobat o nouă propunere de încetare a focului prezentată de mediatorii Egipt, Qatar şi Statele Unite. Potrivit surselor palestiniene, această propunere prevede eliberarea eşalonată a ostaticilor în timpul unei armistiţiu iniţial de 60 de zile, în schimbul palestinienilor deţinuţi de Israel.

În acelaşi timp, premierul israelian a dat undă verde unei noi ofensive militare pentru a prelua controlul asupra oraşului Gaza, considerat unul dintre ultimele bastioane ale mişcării islamiste palestiniene. La începutul lunii august, cabinetul a aprobat un plan în acest sens, reaprinzând temerile cu privire la soarta ostaticilor şi declanşând un nou val de proteste, care au adunat zeci de mii de oameni.

Reuniunea cabinetului de marţi seara a fost anunţată luni, după ce Israelul a lansat atacuri aeriene asupra unui spital din sudul Fâşiei Gaza, ucigând cinci jurnalişti, dintre care trei colaboratori ai Al Jazeera, Reuters şi AP, ceea ce a stârnit indignarea internaţională. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a deplâns „un accident tragic” şi a ordonat o anchetă, fără ca armata să comunice scopul acestor raiduri.

Atacul din 7 octombrie a provocat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, în majoritate civili, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe date oficiale.

Campania de represalii israeliene a provocat cel puţin 62.744 de decese în Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţii din Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU, şi a aruncat teritoriul palestinian devastat şi asediat într-o catastrofă umanitară.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 august
Ediţia din 26.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb