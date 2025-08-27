Protestele în învăţământ continuă: sindicatele anunţă boicotul deschiderii anului şcolar pe 8 septembrie

Protestele declanşate în urmă cu o lună de federaţiile sindicale din învăţământ în faţa sediului Ministerului Educaţiei şi Cercetării au continuat şi miercuri dimineaţă. În cea de-a 19-a zi a manifestaţiilor, protestatarii scandau „Demisia” şi „Vom lupta şi vom câştiga”.

Liderii sindicali au subliniat, potrivit înregistrărilor de la eveniment, că profesorii nu vor fi reduşi la tăcere prin măsuri precum acordarea voucherelor de vacanţă, considerate drepturi restante.

În plus, colegiul liderilor celor două federaţii sindicale reprezentative din învăţământul preuniversitar - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” - a emis un apel pentru un protest naţional programat pe 8 septembrie 2025. În documentul consultat de Edupedu.ro, sindicatele îndeamnă membrii, angajaţii din şcoli neafiliaţi, părinţii şi elevii să boicoteze deschiderea anului şcolar.