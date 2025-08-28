Protestele profesorilor împotriva Legii Bolojan ajung la ziua 20: sindicatele cer demisia ministrului Daniel David

Protestele profesorilor faţă de Legea Bolojan, începute la finalul lunii iulie în faţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, au ajuns joi la a 20-a zi consecutivă, relatează Edupedu.ro. Manifestanţii solicită din nou demisia ministrului Daniel David, pe care liderul sindical Simion Hăncescu l-a acuzat miercuri că „este principalul responsabil pentru măsurile adoptate”.

Şi în această dimineaţă, participanţii au scandat lozinci precum „Abrogare”, „Demisia” şi „Jos, jos, jos, ministru mincinos”.

De asemenea, colegiul liderilor celor două federaţii sindicale reprezentative din învăţământul preuniversitar - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” - a lansat un apel prin care cheamă la un protest naţional al angajaţilor din educaţie, programat pentru 8 septembrie 2025.