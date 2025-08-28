Protestele profesorilor împotriva Legii Bolojan ajung la ziua 20: sindicatele cer demisia ministrului Daniel David

Protestele profesorilor faţă de Legea Bolojan, începute la finalul lunii iulie în faţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, au ajuns joi la a 20-a zi consecutivă, relatează Edupedu.ro. Manifestanţii solicită din nou demisia ministrului Daniel David, pe care liderul sindical Simion Hăncescu l-a acuzat miercuri că „este principalul responsabil pentru măsurile adoptate”.
Şi în această dimineaţă, participanţii au scandat lozinci precum „Abrogare”, „Demisia” şi „Jos, jos, jos, ministru mincinos”.
De asemenea, colegiul liderilor celor două federaţii sindicale reprezentative din învăţământul preuniversitar - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” - a lansat un apel prin care cheamă la un protest naţional al angajaţilor din educaţie, programat pentru 8 septembrie 2025.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de prostul scolii în data de 28.08.2025, 12:15)
MASCARICI,predau aceleasi 4 manuale de pe vremea lui Pasvante,40 de ani,s-au spurcat la meditatii platite si multi ridica un salariu peste media nationala pt 20 ore pe saptamana!
Daca mai ai nevoie de inca 20 de ore sa pregatesti orele saptamanal.inseamna ca nu prea te duce capul,ceea ce nu e o raritate in corpul profesoral,te uiti la dfetele multora si vezi limitele bagajului genetic!
copii au nevoie de lucru individual,sa si dea seama ei cum obtine rezultatul,nu de mura in gura,sistem ce nu creaza decat analfabeti functional,niste biete reportofoane pt informatii primite si livrate precum un papagal!