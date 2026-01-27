Protocolul pentru „căldură extremă” , activat la Australian Open

Indicele care ghidează protocolul „căldură extremă” a atins maximum marţi la Openul Australiei, dar fără consecinţe asupra programării sferturilor de finală, care se joacă sub acoperişul Rod Laver Arena, în timp ce temperatura ar putea ajunge la 45 °C în Melbourne.

Primul sfert de finală al tabloului feminin între Arina Sabalenka şi Iva Jovic s-a jucat cu acoperişul deschis. Belarusa s-a impus în timp ce mercurul indica 38 °C.

Însă indicele protocolului „căldură extremă” pentru protejarea sănătăţii jucătorilor, care ia în considerare în special căldura şi umiditatea, a atins maximul de 5 în jurul orei 13:30 (ora locală) şi acoperişul Rod Laver Arena a fost închis.

Meciurile din turneele de dublu şi juniori, programate pe terenurile anexă fără acoperiş, au fost întrerupte. Turneul de tenis în scaun cu rotile, care trebuia să înceapă marţi, a fost amânat cu o zi.

Indicele protocolului „căldură extremă” atinsese deja 5 sâmbătă, când temperatura se apropia de 40 °C.

Meciurile în aer liber au fost întrerupte cu aproximativ cinci ore înainte ca indicele să scadă.