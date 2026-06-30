PSD anunţă că plafonarea preţului la motorină nu va fi prelungită

PSD anunţă, marţi că plafonarea preţului la motorină nu va fi prelungită, aşa cum doreau social-democraţii, după ce comisia de buget-finanţe, condusă de PNL, nu a dat raport pe proiect, deputatul PSD Augustin Hagiu arătând că este imposibil de estimat cu cât va creşte preţul unui plin, la pompă, informează news.ro.

PSD propusese prelungirea plafonării până la 30 noiembrie.

”Astăzi ar fi trebuit să avem în plen un vot final pe acest PLX 339/2026 pentru aprobarea Ordonanţei 19. Am reuşit să rezolvăm cu adoptare la trei comisii acest proiect, din păcate ne-am opintit la o comisie, şi anume cea de buget - finanţe. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat acolo, însă consider că dacă cumva factorul politic a determinat lipsa de interes a preşedintelui Comisiei de Buget din Camera Deputaţilor faţă de acest subiect, este din nou o dovadă de cinism politic” a declarat deputatul Augustin Hagiu, la Parlament.

Hagiu a precizat că ”nu poate să înţeleagă cum poţi să vii, în actualul context politic şi să refuzi să continui cu o schemă care a funcţionat şi care a adus o anumită relaxare în ceea ce înseamnă preţul la carburanţi”.

Deputatul PSD a mai spus că este imposibil de estimat cu cât va creşte preţul unui plin la pompă.

”Am mai trecut prin aceste momente, eu nu eram deputat, mă ocupam în zona transporturilor. Nici transportatorii nu pot să-şi estimeze costurile operaţionale, nici cetăţenii care, iată, încep să plece în vacanţă, pentru că suntem deja într-o perioadă în care copiii au terminat şcoala şi se merge în vacanţă, nu îşi pot estima un buget al călătoriilor în ţară sau în străinătate, pentru că nimic nu este stabil şi totul este volatil”, a completat Hagiu.

El a subliniat că, ”în lipsa unui guvern care să continue această schemă prin care să avem adaosul limitat, o acciză mai mică (..) ei erau singuri care puteau face asta, în ultima zi de sesiune parlamentară”.

”Domnul Bolojan putea să dea un semnal către comisia condusă de domnul Huţucă şi această comisie să se grăbească şi să ajungem la un vot în plen, cu prelungirea până la 30 noiembrie, am propus noi, a acestor prevederi din ordonanţă”.