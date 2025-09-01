Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
PSD critică ameninţarea lui Bolojan cu demisia şi îl acuză de imaturitate politică

A.B.
Politică / 1 septembrie, 15:36

PSD critică ameninţarea lui Bolojan cu demisia şi îl acuză de imaturitate politică

Lideri ai PSD au reacţionat după ce premierul Ilie Bolojan a declarat, în şedinţa de coaliţie de duminică, că îşi va depune mandatul dacă nu se ajunge la un acord privind reducerea numărului de angajaţi din administraţia locală, potrivit surselor citate de mass-media.

„După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îţi iei jucăriile şi pleci. Asta nu poate să îţi atragă respectul partenerilor şi, cu atât mai puţin, pe cel al românilor oneşti care suportă deja consecinţele "reformei' marca Bolojan”, a transmis Mihai Fifor, preşedintele PSD Arad, într-o postare pe Facebook. El a catalogat declaraţia premierului drept „o doză de imaturitate politică şi incapacitatea de a purta un dialog politic constructiv”.

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a avut o reacţie reţinută, afirmând că demisia ar fi „o decizie unilaterală”.

Fifor a reamintit că PNL a obţinut doar 14% în alegeri şi că guvernul condus de Ilie Bolojan există datorită unei coaliţii mai largi. „Dacă domnul Bolojan e incapabil să aibă un dialog politic constructiv şi dacă nu poate respecta înţelegerile din Coaliţie atunci să îşi ia jucăriile şi să plece, dar să-şi asume şi toate consecinţele negative pe care le va produce asupra economiei naţionale”, a subliniat liderul PSD Arad.

Social-democraţii au mai transmis că nu vor bloca o reformă a administraţiei locale, însă resping varianta „tăierilor de tip ghilotină”, aplicate uniform fără a ţine cont de specificul fiecărei instituţii, conform sursei citate.

În timp ce pachetul privind reorganizarea administraţiei locale a fost amânat cu două săptămâni, luni, de la ora 19.00, premierul Bolojan urmează să îşi asume răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte din Pachetul 2 de măsuri fiscale.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 16:01)

    Pe vremea lui Ceasescu,era mai mic numarul de personal in Primarii.Primaii s-au ingrasat prea tare,nu mai pot sa lucreze si ei?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

