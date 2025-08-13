Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Puterile europene ameninţă cu sancţiuni dacă Iranul nu va relua dialogul privind programul nuclear

S.B.
Internaţional / 13 august, 11:30

Puterile europene ameninţă cu sancţiuni dacă Iranul nu va relua dialogul privind programul nuclear

Franţa, Marea Britanie şi Germania au transmis Organizaţiei Naţiunilor Unite că sprijină reintroducerea sancţiunilor „snapback” împotriva Iranului, dacă acesta nu va relua dialogul cu Occidentul privind programul său nuclear, potrivit unui articol publicat de Financial Times.

„Am precizat clar că, dacă Iranul nu este dispus să ajungă la o soluţie diplomatică înainte de sfârşitul lunii august 2025 sau nu profită de oportunitatea unei prelungiri, E3 este pregătit să declanşeze mecanismul snapback”, au afirmat miniştrii celor trei state - folosind un acronim care desemnează semnatarii europeni ai acordului nuclear din 2015 - într-o scrisoare obţinută de FT.

Potrivit relatării, scrisoarea a fost transmisă Consiliului de Securitate al ONU şi secretarului general Antonio Guterres la două luni după ce Israelul şi SUA au bombardat instalaţiile nucleare ale Iranului, într-un conflict de 12 zile care a amplificat tensiunile regionale şi a determinat creşterea preţurilor la energie.

CNBC nu a putut verifica imediat informaţiile şi a contactat Ministerul de Externe al Iranului şi misiunea sa pe lângă ONU pentru comentarii.

Sancţiunile „snapback” fac parte dintr-un mecanism inclus în acordul nuclear iranian din 2015 - denumit oficial Planul Comun şi Cuprinzător de Acţiune (JCPOA). Acordul prevedea eliminarea mai multor sancţiuni împotriva Iranului în schimbul limitării programului său nuclear.

Aceste sancţiuni au fost concepute ca o măsură de siguranţă: dacă Iranul comite o „încălcare semnificativă” a acordului, oricare dintre ţările semnatare ale JCPOA poate declanşa automat reimpunerea sancţiunilor ONU ridicate anterior, fără ca un alt membru permanent al Consiliului de Securitate să poată exercita drept de veto.

Uniunea Europeană a anunţat la jumătatea lunii iulie că va începe procedura de reintroducere a sancţiunilor ONU împotriva Teheranului începând cu 29 august, dacă Iranul nu face progrese suficiente în limitarea programului său nuclear. Aceste sancţiuni urmează să expire pe 18 octombrie, cu excepţia cazului în care una dintre părţile rămase în acord - Rusia, China sau un membru al E3 - activează opţiunea „snapback”.

„Snapback” pare să fie cuvântul verii în negocierile europene cu Iranul, scria Ellie Geranmayeh, director adjunct al programului pentru Orientul Mijlociu şi Africa de Nord din cadrul European Council on Foreign Relations, într-un raport din iulie.

Consecinţele pentru Iran ar putea fi severe şi ar putea reaprinde tensiunile, crescând riscul unui conflict. Oficialii iranieni au sugerat că ţara ar putea să se retragă din Tratatul de Neproliferare Nucleară (TNP) dacă aceste sancţiuni vor fi reintroduse.

Teheranul a declarat, la rândul său, că rămâne deschis pentru reluarea discuţiilor directe cu SUA, dar nu a acceptat termenii de renunţare la programul său de îmbogăţire a uraniului. Cea de-a şasea rundă de negocieri cu SUA a fost anulată după ce Israelul şi SUA au început, la mijlocul lunii iunie, bombardamente asupra instalaţiilor nucleare iraniene.

Economia Iranului s-a deteriorat dramatic în anii de după retragerea SUA din JCPOA, în 2018, sub preşedinţia lui Donald Trump.

Trump a afirmat în mod repetat că nu va accepta un Iran dotat cu armă nucleară. Miza a crescut în ultimii ani: de la retragerea SUA din acord, Iranul a îmbogăţit şi stocat uraniu la cele mai ridicate niveluri din istorie, ceea ce a determinat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), organismul nuclear al ONU, să emită numeroase avertismente.

Teheranul insistă că programul său are doar scopuri energetice civile, însă, potrivit AIEA, nivelul de îmbogăţire a uraniului a ajuns la 60% - mult peste limita prevăzută în acordul nuclear din 2015 şi la un pas tehnic de pragul de puritate pentru arme nucleare, de 90%.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 august

Citeşte Ziarul BURSA din 13 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 august
Ediţia din 13.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0683
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3688
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3875
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8777
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.0966

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb