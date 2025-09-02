Putin: ”Relaţiile între Rusia şi China sunt la un nivel fără precedent”

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a dat marţi asigurări omologului său chinez Xi Jinping, într-o întâlnire la Beijing, că relaţiile între ţările lor se află în prezent la ”un nivel fără precedent”, potrivit news.ro.

Preşedintele chinez Xi Jinping a salutat, la rândul său relaţia de ”colaborare strategică completă” între cele două ţări şi şi-a exorimat voinţa de a colabora în vederea ”construirii unui sistem de guvernanţă globală mai drept şi mai rezonabil”, potrivit unei traduceri, la începutul unui summit la Beijing.

Vladimir Putin se află în China de duminică.

El a participat luni, la Tianjin (nord), la un summit regional în care Rusia şi China şi-au afişat antanta, în contextul unor tensiuni exacerbate cu Statele Unite şi Occidentul.

Liderul de la Kremlin urmează să asiste miercuri, la Beijing, la o mare defilare militară care marchează 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

”Comunicarea noastră strânsă reflectă catacterul strategic al legăturilor rus-chineze care se află actualmente la un nivel fără precedent”, a declarat Vladimir Putin

Asistarea la defilare ”înseamnă aducerea unui omagiu victoriilor popoarelor noastre, poporul rus şi poporul chinez, înseamnă confirmarea rolului crucial al ţărilor noastre în victoria pe axele europeană şi asiatică”, a declarat el.

”Am fost mereu împreună la acea epocă şi rămânem împreună acum”, a subliniat el.

”Relaţiile dintre China şi Rusia au rezistat probei schimbărilor internaţionale, acestea sunt relaţii de bună vecinătate, de colaborare strategică completă şi de cooperare reciproc avantajoasă în vederea unor rezultate win-win între marile puteri”, a declarat Xi Jinping.

Pe de altă parte, preşedintele rus s-a întâlnit luni cu omologul său iranian Massoud Pezeshkian în marja summitului Organizaţiei Cooperării de la Shanghai (OCS).

”Vladimir Putin şi preşedintele Massoud Pezeshkian participă la o reuniune bilaterală”, a anunţat pe Telegram Kremlinul, postând o înregistrare video în care cei doi dau mâna.

Preşedinţia rusă a anunţat că această întâlnire priveşte programul nuclear al Teheranului.

Iranul este suspectat de Occident de faptul că vrea să se doteze cu arma atomică şi este ameninţat de către Franţa, Germania şi Regatul Unit cu o restabilire a sancţiunilor internţaionale suspendate în urmă cu zece ani.

Teheranul dezminte că vrea să doteze cu arma atimică şi îşi apără dreptul de a dezvolta un program nuclear civil.

Rusia, aliata Iranului, susţine Teheranul în acest dosar.

Ea a cerut vineri Occidentului ”să-şi revină şi să-şi revizuiască decizile greşite”, avertizând cu privire la ”consecinţe ireparabile” ale policii sale.

Cele două ţări s-au apropiat de la începtului invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Ele au semnat un tratat de parteneriat strategic în vederea consolidării relaţiilor militare.

Iranul este acuzat de Kiev şi Occident de faptul că a livrat drone de tip Shahed şi rachete cu rază scurtă de acţiune Moscovei în ofensiva rusă din Ucraina.