Putin a ajuns în China pentru un summit regional

Preşedintele rus Vladimir Putin a ajuns, în această dimineaţă, în China, pentru a participa la un summit regional care are ca scop să prezinte Occidentului un alt model de guvernare, care ar uni o mare parte din planetă, scrie AFP, de la care reluăm următoarele.

Presa de stat din China şi Rusia au relatat despre sosirea lui Putin la Tianjin, în nordul ţării, în fruntea unei delegaţii importante.

Putin, omologii săi iranian şi turc Massoud Pezeshkian şi Recep Tayyip Erdoğan, precum şi premierul indian Narendra Modi, fac parte dintre şefii de stat şi de guvern din Europa şi Asia care sunt aşteptaţi, alături de responsabili din mai multe organizaţii internaţionale şi regionale, la Summitul Organizaţiei de cooperare de la Shanghai (OCS), programat duminică şi luni, în jurul preşedintelui chinez Xi Jinping, în marele oraş portuar Tianjin.

Unii dintre participaţi, între care Putin şi Pezeshkian, sunt invitaţi să îşi prelungească şederea până miercuri. Ei vor asista la demonstraţii ale capabilităţilor militare ale gazdei, într-o defilare grandioasă la Beijing, marcând 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi de la victoria împotriva Japoniei.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un va face, cu această ocazie, o rară ieşire din ţara sa izolată, pentru a se întâlni cu Xi Jinping, în China vecină şi aliată.

Coreea de Nord a devenit unul dintre principalii aliaţi ai Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei. Serviciile secrete din Coreea de Sud şi din ţările occidentale au afirmat că Coreea de Nord a trimis mii de soldaţi să lupte alături de ruşi.

Posibilitatea unor întrevederi între liderii rus şi nord-coreean, dincolo de prezenţa simultană la paradă, nu a fost deocamdată confirmată.

La circa două săptămâni după ce a fost primit cu mare fast de Donald Trump în Alaska, Putin va avea discuţii cu gazda sa şi marele aliat, China, prevăzute să se desfăşoare marţi, la Beijing. Luni, el ar urma să discute la Tianjin cu colegul său turc despre conflictul din Ucraina şi cu colegul său iranian despre dosarul nuclear. Pe agenda aceleiaşi zile se află, de asemenea, o întâlnire cu premierul indian.

Mulţi dintre aliaţii Kievului suspectează că Beijingul susţine Moscova împotriva Ucrainei. China invocă neutralitatea şi acuză ţările occidentale că prelungesc ostilităţile înarmând Ucraina.

Preşedintele chinez a descris, marţi, relaţiile cu Rusia drept ”cele mai importante strategic care există între marile ţări”, într-o lume ”zbuciumată şi în schimbare”.

Summitul va ”consolida solidaritatea în spaţiul comun eurasiatic” în faţa ameninţărilor, a declarat Putin pentru agenţia oficială China nouă. El a evocat mesajul chinez, cerând ”o ordine mondială multipolară mai justă”.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, şi premierul indian au discutat la telefon. Zelenski şi-a exprimat, pe reţelele sociale, speranţa că necesitatea unei încetări a focului, susţinută, afirmă el, de Modi, va fi discutată în China.

Abundenta comunicare oficială chineză înainte de summit a preamărit multilateralismul al cărui model ar fi Organizaţia de cooperare de la Shanghai, departe de ”mentalităţile de Război Rece şi noţiunile depăşite de confruntare geopolitică”, potrivit China nouă. Implicaţiile, care îi vizează pe americani şi aliaţii lor occidentali, nu pot fi negate.

OCS este constitută din zece state membre şi 16 ţări observatoare sau partenere şi reprezintă aproape jumătate din populaţia mondială şi 23,5% din PIB-ul planetei. Ea este prezentată deseori ca o contrapondere a NATO.

Organizaţia are ceea ce este descris drept cel mai mare summit al său, de la crearea sa, în 2001, într-un context de crize multiple care îi afectează membrii: confruntarea comercială a Statelor Unite cu China şi India, războiul din Ucraina, disputa nucleară iraniană.

Nici Organizaţia însăşi nu este ferită de discordii. China şi India, care sunt implicate într-o aprigă competiţie regională, lucrează pentru a-şi întări relaţiile după ostilităţile de la frontieră din 2020, mai ales după ce au fost afectate de taxele vamale impuse de SUA.

Premierul indian a ajuns, sâmbătă, la Tianjin, în prima sa vizită în China din 2018. El nu figurează printre liderii care a căror prezenţă la parada de miercuri a fost anunţată.