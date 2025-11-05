Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Putin a anunţat că Rusia ar putea relua testele nucleare dacă Statele Unite vor face acelaşi lucru

A.B.
Internaţional / 5 noiembrie, 18:52

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că ia în considerare reluarea testelor nucleare, ca răspuns la ordinul preşedintelui american Donald Trump către Pentagon de a „începe testarea” armelor nucleare ale SUA, potrivit AFP.

Într-o reuniune a Consiliului rus de Securitate, Putin a cerut autorităţilor competente să colecteze informaţii suplimentare privind intenţiile Washingtonului şi să formuleze propuneri pentru pregătirea unor eventuale teste nucleare. „Declaraţiile preşedintelui american reprezintă o chestiune serioasă”, a spus liderul de la Kremlin, avertizând că Rusia va lua „măsuri de retorsiune adecvate” dacă Statele Unite vor relua testele.

Putin a afirmat că Moscova „şi-a respectat întotdeauna cu stricteţe” obligaţiile din Tratatul de Interzicere Completă a Testelor Nucleare, dar a subliniat că „în cazul în care alte state vor efectua astfel de teste, Rusia nu va putea ignora acest fapt”.

Ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, a susţinut reluarea imediată a testelor la scară largă, menţionând arhipelagul Novaia Zemlia din Arctica drept posibil teren de testare. „Trebuie să ne menţinem potenţialul nuclear pentru a fi pregătiţi să provocăm daune inacceptabile inamicului în orice circumstanţe”, a spus el.

Şeful Serviciului de Informaţii Externe, Serghei Narîşkin, a declarat că diplomaţii ruşi au cerut clarificări din partea SUA privind declaraţiile preşedintelui Trump, care susţinuse că Beijingul şi Moscova ar fi efectuat teste nucleare nedeclarate publicului.

Ultimul test nuclear al Rusiei a avut loc în 1990, înainte de destrămarea Uniunii Sovietice. În ultimele trei decenii, doar Coreea de Nord a mai efectuat teste nucleare confirmate, între 2006 şi 2017.

