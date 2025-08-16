Putin avertizează Kievul şi capitalele europene să nu blocheze „progresul în formare”

În conferinţa de presă comună cu preşedintele american Donald Trump, desfăşurată la Anchorage, Alaska, preşedintele rus Vladimir Putin le-a transmis liderilor din Ucraina şi din capitalele europene să nu submineze paşii înainte făcuţi în discuţiile bilaterale, conform CNN.

„Ne aşteptăm ca Kievul şi capitalele europene să perceapă totul într-o manieră constructivă şi să nu creeze obstacole, să nu încerce să perturbe progresul în formare prin provocări şi intrigi din culise”, a declarat liderul rus.

Putin a subliniat că, pentru ca războiul din Ucraina să se încheie, „trebuie eliminate cauzele primare” şi să fie luate în considerare „toate preocupările legitime ale Rusiei”. El a insistat asupra necesităţii restabilirii unui „echilibru just al securităţii în Europa şi în lume” şi a adăugat că este de acord cu Trump asupra faptului că securitatea Ucrainei trebuie garantată. „Sper ca acordul la care am ajuns împreună să ne apropie de acest obiectiv şi să traseze calea către pace în Ucraina”, a precizat Putin.