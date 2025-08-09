Putin discută cu Xi Jinping, Lukaşenko şi alţi aliaţi înaintea summitului cu Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin a purtat, înaintea summitului din 15 august cu liderul american Donald Trump, o serie de convorbiri telefonice cu omologii din China, Belarus şi alte state aliate, potrivit Kyiv Independent. Discuţiile au vizat relaţiile bilaterale şi propunerile de pace privind războiul din Ucraina.

Postul chinez de stat CCTV a relatat că Putin l-a informat pe Xi Jinping despre recentele contacte cu SUA, iar liderul chinez a salutat dialogul Washington-Moscova şi şi-a reafirmat sprijinul pentru eforturile de soluţionare a conflictului.

Potrivit agenţiei oficiale Belta, Putin i-a comunicat şi lui Aleksandr Lukaşenko detalii despre „negocieri şi acorduri” cu partea americană.

Pe 8 august, liderul de la Kremlin a discutat şi cu preşedinţii Uzbekistanului, Şavkat Mirzioiev, şi Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, informându-i despre întrevederea cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, precum şi despre cooperarea în domeniul comerţului şi energiei. Într-o convorbire separată, premierul indian Narendra Modi a precizat, pe X, că i-a mulţumit lui Putin pentru actualizările privind situaţia din Ucraina, fără a oferi alte detalii.