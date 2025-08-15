Putin elogiază trupele nord-coreene „eroice” care luptă în Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina, numindu-le „eroice”, într-o scrisoare adresată liderului Kim Jong Un cu ocazia Zilei Naţionale a Eliberării Coreei, conform AFP, care informează cele ce urmează.

Putin a reamintit că unităţi ale Armatei Roşii şi coreene au luptat împreună pentru a pune capăt ocupaţiei japoneze a peninsulei şi a subliniat că „legăturile de prietenie militantă, de bunăvoinţă şi de întrajutorare care s-au consolidat în timpul războiului în urmă cu mult timp rămân încă solide şi fiabile azi”.

„Acest lucru a fost deplin dovedit prin participarea eroică a militarilor RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană) la eliberarea teritoriului regiunii Kursk de ocupanţii ucraineni. Poporul rus va păstra mereu amintirea curajului lor şi sacrificiului lor”, a scris liderul de la Kremlin, potrivit agenţiei nord-coreene KCNA.

Putin a adăugat că Rusia şi Coreea de Nord vor continua „să acţioneze împreună şi să-şi apere eficient suveranitatea, aducând o contribuţie semnificativă la stabilirea unei ordini mondiale drepte şi multipolare”.

Rusia şi Coreea de Nord şi-au consolidat relaţiile în ultimii ani, semnând anul trecut un pact de apărare reciprocă în timpul vizitei lui Putin la Phenian. În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată desfăşurarea unui contingent de militari pe linia frontului în Ucraina, alături de trupele ruse.