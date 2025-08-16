Putin îi propune lui Trump ca următorul summit să aibă loc la Moscova

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a propus omologului său american, Donald Trump, ca următoarea lor întâlnire să se desfăşoare la Moscova, transmite CNN, care afirmă cele ce urmează. Sugestia a fost formulată în limba engleză, în cadrul conferinţei de presă comune de la Anchorage, Alaska.

Trump a reacţionat ambivalent la propunere, recunoscând că o astfel de decizie ar fi „extrem de controversată”, dar fără a o respinge categoric. „E interesant, o să primesc ceva critici pe tema asta. Dar aş putea vedea asta întâmplându-se, posibil”, a declarat liderul de la Casa Albă.