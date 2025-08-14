Putin laudă „eforturile sincere” ale SUA pentru încheierea conflictului din Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat joi „eforturile sincere” ale Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina şi a sugerat posibilitatea unui nou acord privind controlul armelor nucleare, potrivit presei internaţionale.

„Administraţia americană (...) depune eforturi destul de energice şi sincere pentru a pune capăt luptelor, pentru a rezolva criza şi a ajunge la acorduri în interesul tuturor părţilor implicate”, a declarat Putin la Kremlin, înaintea summitului programat vineri, în Alaska, cu preşedintele american Donald Trump.

Liderul de la Moscova a afirmat că discuţiile cu Washingtonul vizează „condiţii pe termen lung ale păcii între ţările noastre, în Europa şi în întreaga lume”, inclusiv prin posibile înţelegeri în domeniul controlului armelor strategice ofensive.

Rusia şi SUA deţin cele mai mari arsenale nucleare la nivel mondial. Actualul tratat New START, ultimul acord major de dezarmare dintre cele două puteri, expiră pe 5 februarie 2026.