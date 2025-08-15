Putin s-a oprit la Magadan înaintea summitului cu Trump din Alaska

Preşedintele rus Vladimir Putin a ajuns vineri dimineaţă la Magadan, la 6.000 km est de Moscova, unde a vizitat monumentul eroilor Rutei Alaska-Siberia (ALSIBA), dedicat cooperării dintre URSS şi SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
Monumentul, inaugurat în 2020, marchează 75 de ani de la Ziua Victoriei şi onorează piloţii sovietici şi americani implicaţi în transportul aeronavelor furnizate URSS-ului printr-un acord de împrumut.
În timpul vizitei, Putin s-a întâlnit cu guvernatorul regional Serghei Nosov, care i-a prezentat mai multe obiective din Magadan, inclusiv o fabrică de procesare a uleiului de peşte din Marea Ohotsk şi Parcul Maiak - centru cultural, social şi sportiv, conform sursei citate.
După oprirea din Extremul Orient rus, liderul de la Kremlin urma să plece spre Alaska pentru întâlnirea programată cu preşedintele american Donald Trump, în cadrul căreia vor fi discutate relaţiile bilaterale şi războiul din Ucraina.
Opinia Cititorului ( 4 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 15.08.2025, 16:39)
cu siguranta US regreta colaborarea din al doilea razboi mondial.
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 15.08.2025, 16:58)
tu trebuie sa incerci sa ramai in realitate si in prezent in ciuda drogurilor sau medicamentelor care ti au imbolnavit creierul
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 15.08.2025, 17:29)
Wokey, SUA si Rusia au facut afaceri de pe vremea lui Lenin si Beria...de exemplu Ford si Exxon, daca iti spune ceva.
1.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 15.08.2025, 17:55)
Generalul George S. Patton (după război, toamna lui 1945, discurs privat către ofițeri):
„Poate că am luptat împotriva inamicului greșit. Am distrus armata germană, care era singura capabilă să oprească avansul sovietic în Europa.”
(Această afirmație apare în memoriile unor apropiați ai lui Patton, inclusiv jurnalistul și biograful Ladislas Farago.)
Herbert Hoover (fost președinte SUA, într-un discurs radio, 29 aprilie 1945):
„Nu există nimic în comunism care să justifice alianța noastră cu el. Am întărit o tiranie mai brutală decât cea nazistă.”
Senatorul Robert A. Taft (în Congres, 1945):
„Am dat Uniunii Sovietice mai mult decât aveau nevoie pentru a se apăra. Am construit puterea care acum amenință lumea liberă.”