Putin s-a oprit la Magadan înaintea summitului cu Trump din Alaska

Preşedintele rus Vladimir Putin a ajuns vineri dimineaţă la Magadan, la 6.000 km est de Moscova, unde a vizitat monumentul eroilor Rutei Alaska-Siberia (ALSIBA), dedicat cooperării dintre URSS şi SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit EFE, de la care relatăm cele ce urmează.

Monumentul, inaugurat în 2020, marchează 75 de ani de la Ziua Victoriei şi onorează piloţii sovietici şi americani implicaţi în transportul aeronavelor furnizate URSS-ului printr-un acord de împrumut.

În timpul vizitei, Putin s-a întâlnit cu guvernatorul regional Serghei Nosov, care i-a prezentat mai multe obiective din Magadan, inclusiv o fabrică de procesare a uleiului de peşte din Marea Ohotsk şi Parcul Maiak - centru cultural, social şi sportiv, conform sursei citate.

După oprirea din Extremul Orient rus, liderul de la Kremlin urma să plece spre Alaska pentru întâlnirea programată cu preşedintele american Donald Trump, în cadrul căreia vor fi discutate relaţiile bilaterale şi războiul din Ucraina.