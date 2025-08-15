Putin studiază în drum spre Alaska dosare despre Ucraina şi relaţiile bilaterale

Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, Alaska, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi întâmpinat la avion de preşedintele american Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Associated Press, care transmite cele ce urmează.

Într-un interviu acordat postului rus de televiziune de stat, un fragment din care a fost publicat pe canalul Telegram al jurnalistului Pavel Zarubin, Peskov a precizat că, în zborul de patru ore de la Magadan, Putin urmează să revizuiască materiale referitoare la Ucraina, tensiunile bilaterale, cooperarea economică şi afacerile globale.

Pe drum către Anchorage, joi, liderul de la Kremlin a făcut o escală la Magadan, în Extremul Orient rus, unde s-a întâlnit cu guvernatorul regional şi a depus flori la un memorial din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, dedicat cooperării aeriene dintre fosta Uniune Sovietică şi Statele Unite. Sculptura reprezintă o strângere de mână între un pilot sovietic şi un pilot american, conform sursei citate.

AP notează că această escală este „interesantă”, în contextul în care sentimentele locuitorilor din Alaska faţă de Putin s-au răcit după invadarea Ucrainei în februarie 2022. Adunarea din Anchorage a suspendat cu unanimitate, anul trecut, „înfrăţirea” de peste 30 de ani cu Magadan, iar consiliul local din Juneau a transmis o scrisoare similară către Vladivostok.