Putin testează racheta nucleară Burevestnik înaintea summitului cu Trump din Alaska

Vladimir Putin pregăteşte un test al rachetei de croazieră cu capacitate nucleară 9M730 Burevestnik, supranumită „Cernobîlul zburător”, în zilele premergătoare întâlnirii de astăzi cu preşedintele SUA, Donald Trump, la Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, scrie The Telegraph, de la care relatăm cele ce urmează.

Imagini din satelit arată intensificarea activităţii la situl de testare Pankavo din arhipelagul Novaia Zemlia, cu creşterea personalului, a echipamentelor şi a traficului naval şi aerian, similar testelor anterioare. Potrivit cercetătorului Jeffrey Lewis, un test ar putea avea loc chiar în această săptămână.

Summitul Trump-Putin are pe agendă în principal războiul din Ucraina şi un posibil acord de control al armelor nucleare, în contextul în care tratatul New START expiră la 5 februarie 2026. Racheta Burevestnik, denumită SSC-X-9 Skyfall de NATO, este prezentată de Moscova ca „invincibilă” şi cu rază de acţiune aproape nelimitată, însă are un bilanţ modest - două succese parţiale din 13 teste cunoscute, conform sursei citate.

Tensiunile nucleare dintre Washington şi Moscova au crescut în ultima perioadă, iar Belarus a anunţat pentru luna viitoare exerciţii comune cu Rusia, care vor include arme nucleare şi racheta hipersonică Oreşnik.