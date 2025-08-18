Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Qantas va plăti o amendă de 58 de milioane de dolari pentru concedierile din pandemie

S.B.
Companii / 18 august, 10:15

Qantas va plăti o amendă de 58 de milioane de dolari pentru concedierile din pandemie

Un tribunal din Australia a decis luni că transportatorul aerian Qantas trebuie să plătească o amendă record în valoare de 90 de milioane de dolari australieni, 58 de milioane de dolari SUA, pentru concedierea în mod ilegal a aproximativ 1.800 de angajaţi la sol în timpul pandemiei de COVID-19 şi, totodată, a criticat compania aeriană pentru că nu a dat semne de mustrări de conştiinţă pentru acţiunile sale, informează Agerpres.

Pe lângă această amendă, cea mai mare impusă vreodată unei companii din Australia, judecătorul Michael Lee a atras atenţia şi asupra strategiei Qantas în ceea ce priveşte litigiile.

Chiar dacă Qantas a făcut unele modificări în Consiliul de administraţie şi în echipa managerială, judecătorul Michael Lee a apreciat că regretele exprimate ulterior par a fi mai mult o consecinţă a prejudiciilor provocate companiei decât o mustrare de conştiinţă pentru suferinţele provocate angajaţilor.

"Accept că celor de la Qantas le pare rău, dar nu sunt convins că aceste regrete nu sunt, cel puţin într-o anumită măsură, de tip incorect", a adăugat Michael Lee. Acesta a precizat că mărimea amenzii, echivalentă cu 75% din valoarea maximă ce putea fi impusă, a fost una importantă pentru a se asigura că "nu poate fi percepută drept un cost de operare".

Decizia de luni vine după un acord anunţat în luna decembrie, când Qantas a acceptat să înfiinţeze un fond de compensare în valoare de 120 de milioane de dolari australieni pentru muncitorii concediaţi.

În timpul pandemiei din 2020, şefii de la Qantas au decis să concedieze 1.820 de angajaţi la sol şi să angajeze o serie de contractori care să asigure serviciile efectuate anterior de angajaţii companiei aeriene. Qantas a susţinut că a fost vorba de o decizie cu caracter strict comercial însă în 2021 un tribunal federal a calificat decizia drept o "acţiune cu caracter ostil", pentru a împiedicat muncitorii să îşi exercite drepturile la locul de muncă şi să înfiinţeze un sindicat, ceea ce încalcă legislaţia australiană.

Qantas a anunţat că va plăti amenda care i-a fost impusă. "Le cerem în mod sincer scuze tuturor celor 1.820 de angajaţi şi familiilor lor", a declarat directorul general Vanessa Hudson într-un comunicat de presă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0628
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3331
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3754
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.5323

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb