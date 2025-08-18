Qantas va plăti o amendă de 58 de milioane de dolari pentru concedierile din pandemie

Un tribunal din Australia a decis luni că transportatorul aerian Qantas trebuie să plătească o amendă record în valoare de 90 de milioane de dolari australieni, 58 de milioane de dolari SUA, pentru concedierea în mod ilegal a aproximativ 1.800 de angajaţi la sol în timpul pandemiei de COVID-19 şi, totodată, a criticat compania aeriană pentru că nu a dat semne de mustrări de conştiinţă pentru acţiunile sale, informează Agerpres.

Pe lângă această amendă, cea mai mare impusă vreodată unei companii din Australia, judecătorul Michael Lee a atras atenţia şi asupra strategiei Qantas în ceea ce priveşte litigiile.

Chiar dacă Qantas a făcut unele modificări în Consiliul de administraţie şi în echipa managerială, judecătorul Michael Lee a apreciat că regretele exprimate ulterior par a fi mai mult o consecinţă a prejudiciilor provocate companiei decât o mustrare de conştiinţă pentru suferinţele provocate angajaţilor.

"Accept că celor de la Qantas le pare rău, dar nu sunt convins că aceste regrete nu sunt, cel puţin într-o anumită măsură, de tip incorect", a adăugat Michael Lee. Acesta a precizat că mărimea amenzii, echivalentă cu 75% din valoarea maximă ce putea fi impusă, a fost una importantă pentru a se asigura că "nu poate fi percepută drept un cost de operare".

Decizia de luni vine după un acord anunţat în luna decembrie, când Qantas a acceptat să înfiinţeze un fond de compensare în valoare de 120 de milioane de dolari australieni pentru muncitorii concediaţi.

În timpul pandemiei din 2020, şefii de la Qantas au decis să concedieze 1.820 de angajaţi la sol şi să angajeze o serie de contractori care să asigure serviciile efectuate anterior de angajaţii companiei aeriene. Qantas a susţinut că a fost vorba de o decizie cu caracter strict comercial însă în 2021 un tribunal federal a calificat decizia drept o "acţiune cu caracter ostil", pentru a împiedicat muncitorii să îşi exercite drepturile la locul de muncă şi să înfiinţeze un sindicat, ceea ce încalcă legislaţia australiană.

Qantas a anunţat că va plăti amenda care i-a fost impusă. "Le cerem în mod sincer scuze tuturor celor 1.820 de angajaţi şi familiilor lor", a declarat directorul general Vanessa Hudson într-un comunicat de presă.