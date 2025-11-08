Radu Burnete: „România poate ajunge la nivelul de prosperitate al Austriei sau Cehiei în 15-20 de ani”

Ţara noastră poate atinge în următorii 15-20 de ani nivelul de prosperitate al ţărilor din Europa Centrală, precum Austria sau Cehia, dacă îşi stabileşte corect priorităţile economice şi strategice, a declarat Radu Burnete, consilier prezidenţial pentru Politici Economice şi Sociale, în cadrul summitului „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, potrivit Agerpres.

„Eu cred că în 15-20 de ani putem fi la fel de bogaţi ca ţările Europei Centrale, fie că vorbim de Austria, fie că vorbim de Cehia. Este un obiectiv mai mult decât posibil. Şi această prosperitate trebuie apărată de o armată puternică, care poate descuraja orice actor care îşi doreşte să ne ia această prosperitate”, a afirmat Burnete.

Consilierul prezidenţial a subliniat că ritmul lent al proceselor decizionale din România şi din Uniunea Europeană reprezintă un obstacol major în adaptarea la schimbările rapide la nivel global.

„Dacă ne uităm la ceilalţi doi actori globali, China şi SUA, vedem că au o viteză mai mare de decizie politică. Nu trebuie să-i imităm - nu îmi doresc un stat autoritar - dar cred că procesele democratice din Europa şi România sunt insuficient de rapide pentru ritmul schimbărilor din lume. Trebuie regândite urgent”, a spus el.

Burnete a adăugat că României îi lipseşte o generaţie de lideri care să privească spre viitor: „Ne lipseşte o mână mai mare sau mai mică de oameni care să se gândească la viitor. Noi tot timpul suntem cu extinctorul în mână.”

Evenimentul, organizat de Confederaţia Patronală Concordia, a reunit lideri din mediul de afaceri, reprezentanţi ai mediului academic şi decidenţi politici pentru a discuta tranziţia României de la o economie bazată pe costuri competitive la una orientată spre inovare şi valoare adăugată.

La summit au participat, ca invitaţi de onoare, preşedintele României, Nicuşor Dan, şi Fredrik Persson, preşedintele BusinessEurope.