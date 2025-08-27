Radu Ghidău lansează noul partid Alianţa România Modernă (ARM), după despărţirea de AUR

Radu Ghidău, propus în 2022 de AUR pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională, a anunţat miercuri lansarea unei noi formaţiuni politice - Alianţa România Modernă (ARM), potrivit mass-media.

Noua formaţiune se defineşte ca partid de centru-dreapta, „care îmbină libertatea economică cu responsabilitatea socială şi respectul pentru valorile naţionale”. Programul ARM se bazează pe patru principii fundamentale - Excelenţă, Echilibru, Echitate şi Eficienţă - şi urmăreşte să aducă în prim-plan „o clasă politică nouă, educată, animată de patriotism lucid, care să conducă România spre Ordine, Onoare şi Bunăstare”.

Printre direcţiile de acţiune asumate se numără crearea unui aparat administrativ eficient şi transparent, o economie de piaţă competitivă şi predictibilă, refacerea coeziunii sociale prin educaţie şi valori spirituale, protecţia familiei tradiţionale, consolidarea justiţiei independente şi întărirea sistemului naţional de apărare şi securitate. Totodată, ARM îşi propune să organizeze cel puţin 50 de consultări publice în primele şase luni de activitate, pentru implicarea cetăţenilor în stabilirea priorităţilor de ţară.

În plan internaţional, partidul mizează pe „o poziţionare demnă şi fermă în cadrul Uniunii Europene şi al parteneriatului strategic cu Statele Unite”, respingând însă „Rotativa” pe care o consideră un mecanism al vechilor elite politice. „De 35 de ani, "Rotativa' a devorat resursele statului, a supraîndatorat ţara şi a pus povara pe umerii fiecărui român”, se arată în mesajul de lansare.

Radu Ghidău, absolvent al Harvard Kennedy School şi fellow al German Marshall Fund, are experienţă politică atât în Partidul Alianţa Naţional Ţărănistă - pe care l-a condus şi cu care a candidat la Primăria Capitalei în 2020 - cât şi în colaborarea, temporară, cu AUR. După ce formaţiunea sa a intrat în alianţa electorală a AUR în 2023, s-a retras în mai 2024, acuzându-l pe George Simion de „tendinţe totalitare şi un stil de conducere dictatorial”.

„Avem o şansă istorică, acum este momentul! România are nevoie de o alternativă reală la situaţia actuală”, a declarat Ghidău la lansarea ARM, subliniind că obiectivul partidului este construirea unui proiect de ţară pe termen lung.