Radu Ghidău lansează noul partid Alianţa România Modernă (ARM), după despărţirea de AUR

A.B.
Politică / 27 august, 14:22

Sursa foto: Facebook

Sursa foto: Facebook

Radu Ghidău, propus în 2022 de AUR pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională, a anunţat miercuri lansarea unei noi formaţiuni politice - Alianţa România Modernă (ARM), potrivit mass-media.

Noua formaţiune se defineşte ca partid de centru-dreapta, „care îmbină libertatea economică cu responsabilitatea socială şi respectul pentru valorile naţionale”. Programul ARM se bazează pe patru principii fundamentale - Excelenţă, Echilibru, Echitate şi Eficienţă - şi urmăreşte să aducă în prim-plan „o clasă politică nouă, educată, animată de patriotism lucid, care să conducă România spre Ordine, Onoare şi Bunăstare”.

Printre direcţiile de acţiune asumate se numără crearea unui aparat administrativ eficient şi transparent, o economie de piaţă competitivă şi predictibilă, refacerea coeziunii sociale prin educaţie şi valori spirituale, protecţia familiei tradiţionale, consolidarea justiţiei independente şi întărirea sistemului naţional de apărare şi securitate. Totodată, ARM îşi propune să organizeze cel puţin 50 de consultări publice în primele şase luni de activitate, pentru implicarea cetăţenilor în stabilirea priorităţilor de ţară.

În plan internaţional, partidul mizează pe „o poziţionare demnă şi fermă în cadrul Uniunii Europene şi al parteneriatului strategic cu Statele Unite”, respingând însă „Rotativa” pe care o consideră un mecanism al vechilor elite politice. „De 35 de ani, "Rotativa' a devorat resursele statului, a supraîndatorat ţara şi a pus povara pe umerii fiecărui român”, se arată în mesajul de lansare.

Radu Ghidău, absolvent al Harvard Kennedy School şi fellow al German Marshall Fund, are experienţă politică atât în Partidul Alianţa Naţional Ţărănistă - pe care l-a condus şi cu care a candidat la Primăria Capitalei în 2020 - cât şi în colaborarea, temporară, cu AUR. După ce formaţiunea sa a intrat în alianţa electorală a AUR în 2023, s-a retras în mai 2024, acuzându-l pe George Simion de „tendinţe totalitare şi un stil de conducere dictatorial”.

„Avem o şansă istorică, acum este momentul! România are nevoie de o alternativă reală la situaţia actuală”, a declarat Ghidău la lansarea ARM, subliniind că obiectivul partidului este construirea unui proiect de ţară pe termen lung.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

27 august

Citeşte Ziarul BURSA din 27 august

Curs valutar BNR

27 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0629
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3681
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4137
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8714
Gram de aur (XAU)Gram de aur474.4798

