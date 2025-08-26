Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Radu Mihaiu atacă sindicatele ASF, ANCOM şi ANRE: "Se agaţă de privilegii obscene, în timp ce românii strâng cureaua"

I.S.
Politică / 26 august, 19:35

Radu Mihaiu atacă sindicatele ASF, ANCOM şi ANRE: "Se agaţă de privilegii obscene, în timp ce românii strâng cureaua"

Radu Mihaiu, deputat USR şi preşedintele Comisiei de IT din Camera Deputaţilor, a criticat dur sindicatele din ASF, ANCOM şi ANRE, după ce acestea au transmis o scrisoare în care reclamă efectele Pachetului 2 de măsuri economice asupra angajaţilor.

„Dacă nesimţirea instituţionalizată ar avea o faţă, aşa ar arăta. Într-un moment în care toţi românii fac sacrificii, e revoltător ca sindicatele luxului instituţional să se plângă şi să pozeze în martiri”, a scris Mihaiu pe Facebook.

El a prezentat şi câteva date privind veniturile acestor instituţii: salariul mediu net la ASF este de 13.562 lei, la ANCOM - 12.934 lei, iar la ANRE - 18.635 lei. În ceea ce priveşte indemnizaţiile conducerii, preşedintele ANRE câştigă lunar 75.073 lei, cel al ANCOM - 64.670 lei, iar preşedintele ASF - 61.089 lei. Vicepreşedinţii depăşesc 50.000 lei lunar.

„Aceste cifre sunt obscene, un afront la adresa românilor care muncesc pentru 4.000-5.000 de lei pe lună. Să te plângi că pierzi 30% din asemenea venituri este pur şi simplu obraznic. Chiar şi cu tăieri, şefii acestor instituţii vor încasa între 15.000 şi 22.500 de lei pe lună, sume foarte consistente”, a punctat Mihaiu.

Deputatul USR consideră că sindicatele nu mai apără echitatea, ci un „regim de privilegii”: „E de porc să te agăţi de beneficii de lux în timp ce ţara se străduieşte să-şi păstreze echilibrul bugetar. S-a terminat cu dubla măsură.”

