Radu Miruţă: ”Înţeleg diferenţele de viziune în politica publică dintr-o astfel de coaliţie”

Ministrul Economiei şi Digitalizării, Radu Miruţă, critică, luni seară, unele dintre proiectele aflate în dezbatere publică în ultima perioadă, apreciind că măsurile de reducere a deficitului bugetar trebuie să nu-i sufoce pe cei de la care trebuie strânse taxe, dar trebuie să elimine privilegiile, potrivit news.ro.

Ministrul crede că divergenţele din coaliţie sunt legitime, însă rezulvarea lor nu se poate realiza decât la masa negocierilor.

”În viteza asta printre «pachete de măsuri» - 1, 2, 3, x - nu trebuie să uităm două lucruri: să nu îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe şi să nu mai ocolim eliminarea privilegiilor, indiferent ce nume şi forme au luat în ani de zile”, a scris, luni seară, pe Facebook, Radu Miruţă.

Ministrul Economiei s-a referit la proictul de lege supus dezbaterii publice de către Secretariatul General al Guvernului, care stabileşte noi măsuri pentru companiile de stat.

”Proiectul lansat de curând în dezbatere publică de SGG pentru modificarea legii prin care sunt selectaţi cei din companiile de stat este necesar, DAR nu face mare lucru în forma actuală, ci betonează şi mai tare betonul proaspăt turnat înaintea formării acestei coaliţii. Ei bine, aici trebuie să discutăm politic, în coaliţie, după ce tragem fiecare aer în piept. Eu, cel puţin, am o listă cu propuneri pe care am s-o transmit în şedinţele de coaliţie, când acestea se vor relua. Azi n-a fost să fie, dar lucrurile bune se fac cu răbdare şi consecvenţă”, a mai scris ministrul.

Acesta s-a referit şi la intenţia ministrului Finanţelor de a creşte valoarea capitalului social la 8.000 de lei: ”Creativitatea şi stimularea afacerilor mici nu pot fi limitate printr-o sumă de bani sub pretextul că astfel elimini firmele-fantomă care atârnă în statul român. 8.000 RON, noua valoare propusă ca prag minim pentru capitalul social al unei firme, e o treaptă cam bruscă şi e datoria mea, ca ministru al Economiei, să am grijă să nu se transforme într-un zid pentru antreprenori”.

Miruţă susţine că înţelege raţiunea unei astfel de măsuri, dar ”e un filtru prea grosolan pentru problema pe care vrea să o rezolve”.

”Sunt pedepsite prea multe iniţiative oneste pentru câteva firme-fantomă. Da, problema trebuie reolvată, dar cu o granularitate mai fină, nu ridicând brusc un astfel de zid pentru toată lumea. Şi pentru asta e nevoie de discuţie la masa coaliţiei. Antreprenoriatul e un parteneriat: statul trebuie să fie corect şi transparent, iar cetăţeanul care porneşte la drum să fie serios şi responsabil. Asta înseamnă respect reciproc, nu taxe descurajante”, a mai transmis ministrul USR.

Potrivit acestuia, diferenţele de viziune în coaliţie sunt legitime.

”Înţeleg diferenţele de viziune în politica publică dintr-o astfel de coaliţie. Sunt legitime. Dar înţelept este să te aşezi la masă şi să aduci argumente raţionale. În final, asta înseamnă politică de calitate şi încredere în faţa alegătorilor fiecăruia”, a mai transmis ministrul Economiei.

Şedinţa coaliţiei care trebuia să aibă loc luni a fost anulată, PSD refuzând să participe în continuare la întruniri.