Radu Miruţă: „România şi Ucraina discută producţia comună de drone”

A.G.
Politică / 7 aprilie, 14:19

Sursa foto: Facebook / Radu Miruţă

România şi Ucraina discută un proiect comun de producţie de drone, iar obiectivul final este construirea unor fabrici în România în care să fie asamblate drone după modelul ucrainean, potrivit unei postări publicate de USR pe Facebook.

„România şi Ucraina vor produce drone împreună. Obiectivul final: construirea unor fabrici în România în care să se asambleze drone după modelul ucrainean”, se arată în mesajul publicat de USR.

Detalii suplimentare despre proiect au fost oferite de ministrul Economiei, Radu Miruţă, într-un interviu acordat RFI România, distribuit ulterior şi pe pagina de Facebook a USR.

Potrivit ministrului, proiectul este analizat în contextul în care armata română urmează să fie înzestrată cu drone, iar Comisia Europeană a pus la dispoziţie o finanţare de 200 de milioane de euro pentru coproducţia de drone în parteneriat cu un actor ucrainean.

„Urmează ca armata română să fie înzestrată cu nişte drone. Într-un parteneriat româno-ucrainean, lângă proiectele noastre, cele 21 de proiecte prin SAFE, Comisia Europeană a zis, punând pe masă 200 de milioane de euro, dacă veţi reuşi să faceţi coproducţie de drone cu un partener ucrainean. Şi sigur că ne interesează şi acest proiect, nu dăm la o parte niciunul dintre proiecte”, a declarat Radu Miruţă, potrivit interviului citat.

Acesta a precizat, în acelaşi interviu, că au fost deja iniţiate discuţii concrete cu Ministerul Apărării din Ucraina, iar în urma acestora 15 companii ucrainene au venit în România pentru discuţii tehnice.

Conform declaraţiilor sale pentru RFI România, aceste întâlniri au avut loc după discuţiile purtate cu ministrul ucrainean al Apărării şi au vizat strict componenta tehnică a proiectului.

„Am început discuţii concrete cu Ministerul Apărării ucrainean. Săptămâna trecută, după discuţiile pe care le-am avut cu ministrul Sadorov al Apărării din Ucraina, au venit 15 firme ucrainiene în România la Ministerul Apărării. Am avut discuţii cu aceste firme strict pe chestiuni tehnice”, a afirmat ministrul Economiei pentru RFI România.

Radu Miruţă a explicat că rolul Ministerului Apărării, în această etapă, este de a evalua soluţiile tehnice disponibile şi de a stabili în ce măsură dronele dezvoltate de companiile ucrainene corespund necesităţilor armatei române.

„Ministerul Apărării a intrat în acest circuit pentru a afla cum arată dronele făcute de aceste firme şi care este interesul tehnic pentru dronele de care avem noi nevoie”, a mai spus acesta, conform aceleiaşi surse.

Întrebat în cât timp ar putea fi concretizat proiectul, ministrul Economiei a estimat un orizont de aproximativ şase luni. „Estimatul meu este undeva la o jumătate de an”, a declarat Radu Miruţă, potrivit interviului acordat RFI România.

Opinia Cititorului ( 5 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 07.04.2026, 15:30)

    cunoaștem !

    lucrăm noi (pe gratis) 

    și le primesc ei (pe gratis)

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 16:40)

      Gresit! Le primesc ciolovecii gratis - in cap!

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 07.04.2026, 15:40)

    In momentul in care Romania va avea cu mult peste un milion de drone si fortele terestre romane vor fi asociate tuturor modelelor de blindate germane va intra alaturi de Ucraina in ofensiva .Deja listele cu recruti sunt facute la zi.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 19:29)

      iar a scapat asta de la sapoca?

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 19:32)

    ba miluta, unde ai dosit alea 17 mld de euro?

    nici prastii n-avem. 

    le-ai bagat la barna si ghinosu in conturi, a?

    ca aia sunt tatici usr in furat si matrasit bugetul. 

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

