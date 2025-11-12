Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Radu Miruţă, despre reforma administraţiei: Lucrurile au început să avanseze

T.B.
Politică / 12 noiembrie, 11:29

Radu Miruţă, despre reforma administraţiei: Lucrurile au început să avanseze

Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR) a declarat, miercuri, despre reforma administraţiei, că lucrurile au început să avanseze iar Ministerul Dezvoltării analizează o metodă astfel încât la finalul zilei să existe o reducere cu 10%, reală, nu în organigramă, relatează news.ro. El a precizat că pentru USR este inacceptabil să ne prefacem că reducem cheltuielele statului în administraţia locală, tăind posturi pentru care nu se plătesc salarii, adică acele posturi care sunt doar în organigramă, dar nu au asociat un om care vine la serviciu.

”A existat ieri o şedinţă a coaliţiei în care lucrurile au început să avanseze. Eu vă spun poziţia pe care o are USR, cu privire la rezultatul final, depinde şi de ceilalţi parteneri de coaliţie. Pentru noi este inacceptabil ca pensiile speciale să continue în forma în care ele există astăzi. Pentru noi este inacceptabil să ne prefacem că reducem cheltuielele statului în administraţia locală, tăind posturi pentru care nu se plătesc salarii, adică acele posturi care sunt doar în organigramă, dar nu au asociat un om care vine la serviciu”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.

Radu Miruţă a precizat că ”este o jignire la adresa cetăţenilor cărora le-au spus că fac front comun şi le cer sprijinul să crească iniţial taxele, ca el să aibă timp să rezolve creşterea colectării datoriilor pe care statul român trebuie să le adune şi reducerea cheltuielor, fără să facă asta”.

”Asta nu se face cu păcăleli despre reducerea numărului de angajaţi din primării, cu angajaţi care nu există. Este o decizie luată. Vrem să scădem cu 10%. Ştiu că situaţia nu este identică peste tot, unele primării, consilii, judeţene şi-au externalizat anumite activităţi, altele nu. Nu poţi să tragi o linie otova, pentru toţi, atâta timp cât unii fac asta deja cu firme de prestări servicii. Ministerul Dezvoltării analizează o metodă astfel încât la finalul zilei să avem o reducere cu 10% reală, nu în organigramă”.

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Ziarul BURSA din 12 noiembrie

