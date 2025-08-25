Radu Miruţă: Managementul companiilor de stat trebuie să funcţioneze pentru companiile de stat

Managementul companiilor de stat trebuie să fie unul care corespunde activităţii acestora, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruţă, care a precizat că a propus o abordare care să permită profesioniştilor să acceadă în aceste funcţii.

'Înţeleg că diseară, la ora 17:30, este o şedinţă de coaliţie. Este în dezbatere publică un proiect de modificare a legii prin care se ajunge să se conducă aceste companii de stat din partea Secretariatului General al Guvernului. Eu am propus o altă abordare care să rezolve astfel încât oamenii profesionişti să poată ajunge acolo', a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, 'o provocare' a discuţiilor este modificarea Ordonanţei 109 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 'astfel încât managementul companiilor de stat să funcţioneze pentru companiile de stat şi asta să se întâmple cât mai repede, pentru că, cu cât opreşti mai repede un rău, care, în anumite situaţii, este în desfăşurare, cu atât este mai în avantajul statului român'.

'Statul român a avut de suferit din cauza managementului companiilor care ar fi trebuit să gestioneze în interesul statului resursele pe care acele companii le aveau în coordonare. Nu s-a prea întâmplat asta dacă ne uităm în ultimii 35 de ani. Situaţia acestor companii, în multe dintre cazuri a fost de la profit, la reducerea profitului, la pierdere, la insolvenţă şi unele dintre ele în faliment. Trebuie să oprim derdeluşul ăsta, să frânăm modul în care se alunecă acum în acel punct şi să reuşim încet-încet să urcăm', a arătat Miruţă.

Ministrul a spus că în 24 de ore, după anunţul privind pentru selecţiile în companiile de stat, a primit 600 de CV-uri din partea celor interesaţi să conducă aceste companii de stat, iar luni dimineaţă numărul a ajuns la 1.700.

'Statul român nu este un stat sărac. Este un stat sărăcit, pentru că românii nu ajung să simtă în buzunarul lor bani suplimentari izvorâţi din faptul că locuiesc şi trăiesc într-o ţară care are aceste resurse', a explicat Radu Miruţă.