Radu Miruţă s-a întâlnit cu Prinţesa Sara Al Saud

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, s-a întâlnit cu Alteţa Sa Regală, Prinţesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite, afirmând că România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele Uniunii Europene, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook.

„Astăzi am avut onoarea de a o întâlni, în mod oficial, pe Alteţa Sa Regală, Prinţesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite - un exemplu de implicare personală în promovarea intereselor propriei ţări”, a transmis ministrul.

Radu Miruţă a precizat că prima interacţiune cu aceasta a avut loc telefonic, în contextul în care nu a putut participa la lucrările celei de-a 26-a Adunări a Naţiunilor Unite pentru Turism, organizată la Riyadh, din cauza unei agende încărcate. „Am descoperit o voce caldă, fermă, extrem de bine ancorată în realităţile economice ale regiunii. Mă bucur că acel apel telefonic a deschis un canal de dialog direct şi productiv”, a adăugat ministrul.

El a subliniat că România are „resurse valoroase, competenţe reale şi parteneriate care merită construite cu încredere”, precizând că diplomaţia economică trebuie să se bazeze pe „dialog autentic, deschidere şi decizii curajoase”, nu doar pe vizite simbolice.