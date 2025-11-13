Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Raidurile anti-migraţie din SUA au determinat cumpărătorii hispanici să recurgă la comerţul online

A.D.
Internaţional / 13 noiembrie, 09:05

Extinderea operaţiunilor anti-imigraţie derulate de administraţia preşedintelui Donald Trump a determinat o parte tot mai mare a consumatorilor hispanici din Statele Unite să renunţe la cumpărăturile în magazinele fizice, orientându-se către comerţul online, arată o analiză Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.

În cartierul Ironbound din Newark, puternic populat de populaţia latino, traficul în magazine a scăzut brusc după o serie de razii mediatizate, inclusiv una efectuată în ianuarie într-o piaţă de peşte aflată la câteva străzi distanţă.

Rosa Ludena, proprietara unui magazin de electronice, a afirmat că: „Mulţi clienţi se tem să mai iasă din casă. Dacă vânzările scad, cum voi plăti chiria?”.

Administraţia americană a extins controalele la nivel naţional, vizând parcări de supermarketuri, ferme şi chiar o uzină Hyundai. Deşi Casa Albă susţine că acţiunile urmăresc combaterea criminalităţii, numeroşi imigranţi legali afirmă că sunt afectaţi indirect, temându-se de verificări abuzive, potrivit sursei citate.

Conform organizaţiei Proyecto Azteca, numărul comercianţilor dintr-o piaţă locală din Texas s-a redus la jumătate după un raid al agenţiei ICE.

Efectele se resimt şi la nivelul companiilor mari. Heineken a raportat scăderi ale vânzărilor în rândul clienţilor hispanici, iar lanţul american Shoe Palace, parte a JD Sports, a consemnat o diminuare de 5,5% a traficului în magazine între februarie şi aprilie, în timp ce vânzările online s-au menţinut stabile.

Potrivit unui studiu realizat de Kantar arată că vizitele hispanicilor în magazine au scăzut cu 14,7% între aprilie şi iunie, comparativ cu doar 4,5% în rândul altor grupuri etnice.

Totuşi, 60% dintre respondenţii hispanici au cumpărat online în trimestrul iulie-septembrie, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată.

Julie Craig, vicepreşedinte la Kantar, a declarat că: „Există o teamă de a fi hărţuit sau supravegheat, chiar şi printre imigranţii cu acte legale”.

Pe termen lung, tendinţa favorizează marile lanţuri cu platforme digitale consolidate. Walmart, de pildă, a înregistrat o creştere de 26% a vânzărilor online în perioada mai-iulie, cea mai bună performanţă din ultimii ani. În schimb, comercianţii independenţi, precum Urban Eyes Vision Center şi Tien Rong Gift Shop din Newark, au raportat scăderi semnificative ale vânzărilor fizice după raidurile din ianuarie.

Analiştii consideră că fenomenul marchează o schimbare structurală: frica a accelerat digitalizarea cumpărăturilor în comunităţile hispanice, afectând micii comercianţi şi remodelând obiceiurile de consum ale unui grup care reprezintă aproape 19% din populaţia SUA şi are o putere de cumpărare estimată la 2,8 trilioane de dolari în 2026.

