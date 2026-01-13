Raiko Transilvania a intrat în faliment; urmează dizolvarea

Tribunalul Specializat Cluj a dispus deschiderea procedurii de faliment faţă de producătorul de sisteme pluviale Raiko Transilvania (RKOT), decizie care implică dizolvarea societăţii, potrivit unui raport al emitentului, publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

”Prin aceeaşi hotărâre a fost desemnat Eurosmart Filiala Sibiu în calitate de lichidator judiciar provizoriu”, se mai arată în raport, în care se adaugă: ”Hotărârea de deschidere a procedurii de faliment a rămas definitivă la data de 9 ianuarie 2026, ca urmare a neapelării în termenul legal de şapte zile de la publicarea hotărârii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă”.

Potrivit raportărilor de la BVB, în urma definitivării tabelului de creanţe, nu a fost depus niciun plan de reorganizare în termenul legal, astfel încât nu mai există posibilitatea continuării procedurii de reorganizare judiciară, condiţii în care, administratorul judiciar a fost obligat să formuleze cerere de transformare a procedurii insolvenţei în procedura falimentului, reiese din raportul de la BVB.

În luna decembrie a anului trecut, instanţa dispusese deschiderea procedurii insolvenţei emitentului. Creditorii care ceruseră insolvenţa Raiko erau Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Statul Român, prin Ministerul Finanţelor, respectiv Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj şi UniCredit Bank.

Acţiunile Raiko sunt suspendate de la tranzacţionare pentru nerespectarea obligaţiilor de raportare periodică încă din luna ianuarie 2024. În ultimii doi ani, societatea nu a publicat rapoartele anuale şi semestriale.

Cel mai mare acţionar al Raiko Transilvania este TAX & Capital Advisors, societate controlată de polonezul Tomasz Kurcin, cu o deţinere de 35% din Raiko. Înainte suspendării acţiunilor de la tranzacţioanre, evaluarea bursieră a producătorului de sisteme pluviale se ridica la circa 1,6 milioane de lei.