Raluca Turcan: ”PSD să guverneze, nu să demoleze”

S.B.
Politică / 18 aprilie, 12:47

Deputarul PNL Raluca Turcan, preşedinte al PNL Sibiu, le transmite, sâmbătă, un mesaj social-democraţilor în care le cere să-şi vină ăn fire şi să guverneze, întrucât, în situaţia actuală de pe plan naţional şi internaţional, România ”are nevoie de oameni care construiesc, nu de oameni care dărâmă”, informează news.ro.

”Toată lumea cu care mă întâlnesc mă întreabă acelaşi lucru: ce o să facă PSD-ul după data de 20 aprilie? Şi sincer, greu să fii optimistă când vezi ce s-a pornit. Dar vă mai amintiţi ce ne spuneau părinţii când eram mici? Că greşeala recunoscută e pe jumătate iertată şi că niciodată nu e prea târziu să recunoşti că ai greşit. Dragi colegi din PSD, să ştiţi că e o regulă bună de aplicat chiar şi acum. Veniţi-vă în fire! Sondajele sunt clare, românii nu vă urmează pe drumul ăsta şi plătiţi preţul unui conflict pe care l-aţi generat chiar voi, în interiorul propriei coaliţii”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Raluca Turcan.

Deputatul liberal precizează că parcurgem o perioadă dificilă în care se corectează greşeli acumulate în timp.

”În această perioadă, România are nevoie de oameni care construiesc, nu de oameni care dărâmă. PSD a girat absolut toate măsurile luate de Guvernul Bolojan, iar acum se comportă ca şi cum nu ştiau nimic, «nu sunt din localitate», cum se spune. Am consultat filiala PNL Sibiu şi direcţia e clară şi fermă: susţinere pentru Ilie Bolojan premier. Noi ştim că românii nu trăiesc din jocuri de culise, ei trăiesc din salarii, din siguranţa locului de muncă, din speranţa că statul lucrează pentru ei. Ameninţările şi strategiile demolatoare nu ajută nici economia, nici societatea, ci creează exact terenul pe care îl aşteaptă cei care vor o Românie slăbită şi vulnerabilă”, a mai transmis Turcan.

Potrivit acesteia, ”inteligenţă politică înseamnă să stai la masă şi să guvernezi, să tai din risipă, să reformezi companiile de stat cu pierderi, să aduci banii europeni acasă”.

PSD ar urma să decidă, luni, în urma unui vot intern, dacă retrage sau nu sprijinul premierului Ilie Bolojan şi care sunt paşii pe care-i va face în perioada imediat următoare.

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

