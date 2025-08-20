Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

RCBB Gruppe a finalizat, înainte de termen, lucrările la Faza a III-a Silk District

M.P.
Companii #Construcţii / 20 august, 12:16

RCBB Gruppe a finalizat, înainte de termen, lucrările la Faza a III-a Silk District

RCBB Gruppe anunţă, într-un comunicat remsi redacţiei, finalizarea lucrărilor de structură la Faza a III-a a proiectului Silk District, cu o săptămână înainte de graficul stabilit împreună cu dezvoltatorul Prime Kapital. Ultimele lucrări au fost încheiate, iar constructorul a predat pe 15 august şantierul către parteneri.

Sursa citată precizează:

„Lucrările pe şantierul Silk District au fost demarate la data de 15 noiembrie 2024. În cele 10 luni de proiect, echipa RCBB Gruppe, care a atins la vârf aproximativ 200 de oameni, a finalizat, în medie, 8.000 de metri pătraţi de placă lunar, menţinând în permanenţă un ritm de lucru la cel mai înalt nivel.

Livrarea lucrării înainte de termen reflectă viteza de execuţie ridicată şi ritmul alert menţinut pe întregul şantier, demonstrând profesionalismul şi dedicarea echipei RCBB Gruppe.

Faza a III-a Silk District în cifre

Pe parcursul celor 10 luni de desfăşurare a şantierului, echipa RCBB Gruppe a realizat aproximativ:

-executarea unui total de 85.000 de metri pătraţi de placă;

-montarea a 1.730.000 de kilograme de armătură din fier;

-turnarea a 16.000 de metri cubi de beton, echivalentul a aproximativ 1.800 de cife de beton.

Proiectul a vizat construcţia a 4 blocuri de locuinţe cu subsol, parter şi 11 etaje, plus etaj tehnic, precum şi un corp de parcare suprateran cu subsol, parter şi două etaje”.

„Livrarea acestui proiect înainte de termen a fost posibilă datorită dedicării şi implicării colegilor noştri de la faţa locului. Echipa şantierului, formată din profesionişti cu experienţă, împreună cu un contingent important de personal tehnic responsabil cu managementul, supervizarea şi asistenţa administrativă, a demonstrat încă o dată că împreună putem duce la bun sfârşit orice ne propunem. Chiar dacă condiţiile grele din iarnă ne-au pus pe toţi la încercare, am reuşit să recuperăm şi să livrăm calitativ”, a declarat Dipl. Ing. Radu Balan, cofondator RCBB Gruppe, adăugând că „fiecare zi petrecută pe şantier a reflectat pasiunea, efortul necontenit şi angajamentul oamenilor noştri, care au lucrat cu perseverenţă pentru a transforma provocările în rezultate concrete şi remarcabile”.

Colaborarea cu dezvoltatorul Prime Kapital a fost esenţială pentru succesul proiectului.

„Dorim să mulţumim Prime Kapital pentru susţinerea şi deschiderea de care a dat dovadă. Am văzut zi de zi că la baza parteneriatului nostru se află un set de valori comune: respect, munca în echipă, dorinţa de a excela. Le-am resimţit în cadrul colaborării, dar şi în rândul colegilor noştri. Ne bucurăm pentru oportunitatea de a face parte din construcţia unuia dintre cele mai importante ansambluri de tip mixed-use din Iaşi şi de a contribui la dezvoltarea oraşului construind locuinţe şi spaţii de birouri moderne, atât de necesare pentru dezvoltarea sănătoasă a regiunii”, a declarat Dipl. Ing. Codrin Botezat, cofondator RCBB Gruppe.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

DIN ACELAŞI DOMENIU

Construcţii

Citeşte toate articolele din Construcţii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 august

Citeşte Ziarul BURSA din 20 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 august
Ediţia din 20.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0573
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3312
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3735
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8527
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.9675

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb