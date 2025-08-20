RCBB Gruppe a finalizat, înainte de termen, lucrările la Faza a III-a Silk District

RCBB Gruppe anunţă, într-un comunicat remsi redacţiei, finalizarea lucrărilor de structură la Faza a III-a a proiectului Silk District, cu o săptămână înainte de graficul stabilit împreună cu dezvoltatorul Prime Kapital. Ultimele lucrări au fost încheiate, iar constructorul a predat pe 15 august şantierul către parteneri.

Sursa citată precizează:

„Lucrările pe şantierul Silk District au fost demarate la data de 15 noiembrie 2024. În cele 10 luni de proiect, echipa RCBB Gruppe, care a atins la vârf aproximativ 200 de oameni, a finalizat, în medie, 8.000 de metri pătraţi de placă lunar, menţinând în permanenţă un ritm de lucru la cel mai înalt nivel.

Livrarea lucrării înainte de termen reflectă viteza de execuţie ridicată şi ritmul alert menţinut pe întregul şantier, demonstrând profesionalismul şi dedicarea echipei RCBB Gruppe.

Faza a III-a Silk District în cifre

Pe parcursul celor 10 luni de desfăşurare a şantierului, echipa RCBB Gruppe a realizat aproximativ:

-executarea unui total de 85.000 de metri pătraţi de placă;

-montarea a 1.730.000 de kilograme de armătură din fier;

-turnarea a 16.000 de metri cubi de beton, echivalentul a aproximativ 1.800 de cife de beton.

Proiectul a vizat construcţia a 4 blocuri de locuinţe cu subsol, parter şi 11 etaje, plus etaj tehnic, precum şi un corp de parcare suprateran cu subsol, parter şi două etaje”.

„Livrarea acestui proiect înainte de termen a fost posibilă datorită dedicării şi implicării colegilor noştri de la faţa locului. Echipa şantierului, formată din profesionişti cu experienţă, împreună cu un contingent important de personal tehnic responsabil cu managementul, supervizarea şi asistenţa administrativă, a demonstrat încă o dată că împreună putem duce la bun sfârşit orice ne propunem. Chiar dacă condiţiile grele din iarnă ne-au pus pe toţi la încercare, am reuşit să recuperăm şi să livrăm calitativ”, a declarat Dipl. Ing. Radu Balan, cofondator RCBB Gruppe, adăugând că „fiecare zi petrecută pe şantier a reflectat pasiunea, efortul necontenit şi angajamentul oamenilor noştri, care au lucrat cu perseverenţă pentru a transforma provocările în rezultate concrete şi remarcabile”.

Colaborarea cu dezvoltatorul Prime Kapital a fost esenţială pentru succesul proiectului.

„Dorim să mulţumim Prime Kapital pentru susţinerea şi deschiderea de care a dat dovadă. Am văzut zi de zi că la baza parteneriatului nostru se află un set de valori comune: respect, munca în echipă, dorinţa de a excela. Le-am resimţit în cadrul colaborării, dar şi în rândul colegilor noştri. Ne bucurăm pentru oportunitatea de a face parte din construcţia unuia dintre cele mai importante ansambluri de tip mixed-use din Iaşi şi de a contribui la dezvoltarea oraşului construind locuinţe şi spaţii de birouri moderne, atât de necesare pentru dezvoltarea sănătoasă a regiunii”, a declarat Dipl. Ing. Codrin Botezat, cofondator RCBB Gruppe.