Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Record istoric de frig în Cuba: temperatură înregistrată pentru prima dată pe insulă

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 5 februarie

Record istoric de frig în Cuba: temperatură înregistrată pentru prima dată pe insulă

English Version

Cuba a înregistrat, în zorii zilei de marţi, o temperatură minimă istorică de 0 grade Celsius, măsurată în provincia Matanzas, aflată în apropiere de Havana. Este cea mai scăzută valoare termică consemnată vreodată pe insula din Marea Caraibilor, a anunţat Institutul de Meteorologie din Cuba (INSMET), citat de AFP.

Potrivit meteorologilor cubanezi, valoarea a fost înregistrată la staţia Indio Hatuey, unde s-a atins pentru prima dată punctul de îngheţ pe teritoriul naţional, un fenomen extrem de rar într-o regiune cu climă tropicală. Până acum, cel mai scăzut nivel termic înregistrat în Cuba fusese de 0,6 grade Celsius, valoare consemnată în anul 1996, în provincia Mayabeque, care se învecinează cu Matanzas. Noul record marchează astfel o depăşire clară a pragului minim istoric cunoscut de specialişti. Centrul meteorologic din Matanzas a confirmat, de asemenea, apariţia îngheţului la nivelul culturilor agricole din zona staţiei Indio Hatuey, ceea ce ridică îngrijorări legate de impactul asupra agriculturii locale.

Date meteorologice vechi, dar fenomene fără precedent

Cuba dispune de înregistrări meteorologice încă din secolul al XIX-lea, însă specialiştii subliniază că cele mai fiabile date provin din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Chiar şi raportate la această perioadă, temperaturile actuale sunt considerate excepţionale. Potrivit INSMET, scăderea bruscă şi neobişnuită a temperaturilor este cauzată de sosirea unui front rece foarte intens din America de Nord, care a transportat o masă de aer polar spre zona Mării Caraibilor. Meteorologii explică faptul că cerul senin, aerul uscat şi vânturile slabe din timpul nopţii au favorizat o răcire accelerată, determinând coborârea temperaturilor până la valori incompatibile cu specificul climatic al insulei.

Ger extrem în SUA şi efecte neobişnuite în Florida

Fenomenul din Cuba are loc în contextul în care o parte semnificativă a Statelor Unite se confruntă cu un val sever de frig, după trecerea unei furtuni masive de iarnă. Aceasta a provocat zeci de decese, a lăsat sute de mii de persoane fără electricitate şi a perturbat grav traficul aerian. În Florida, stat aflat la aproximativ 150 de kilometri de Cuba, temperaturile scăzute au generat un fenomen devenit deja celebru: iguane care cad din copaci, amorţite din cauza frigului, un efect spectaculos al condiţiilor meteorologice extreme într-o zonă cunoscută pentru climatul său cald.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3130
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5509
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9129
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.6082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb