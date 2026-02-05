Record istoric de frig în Cuba: temperatură înregistrată pentru prima dată pe insulă

English Version

Cuba a înregistrat, în zorii zilei de marţi, o temperatură minimă istorică de 0 grade Celsius, măsurată în provincia Matanzas, aflată în apropiere de Havana. Este cea mai scăzută valoare termică consemnată vreodată pe insula din Marea Caraibilor, a anunţat Institutul de Meteorologie din Cuba (INSMET), citat de AFP.

Potrivit meteorologilor cubanezi, valoarea a fost înregistrată la staţia Indio Hatuey, unde s-a atins pentru prima dată punctul de îngheţ pe teritoriul naţional, un fenomen extrem de rar într-o regiune cu climă tropicală. Până acum, cel mai scăzut nivel termic înregistrat în Cuba fusese de 0,6 grade Celsius, valoare consemnată în anul 1996, în provincia Mayabeque, care se învecinează cu Matanzas. Noul record marchează astfel o depăşire clară a pragului minim istoric cunoscut de specialişti. Centrul meteorologic din Matanzas a confirmat, de asemenea, apariţia îngheţului la nivelul culturilor agricole din zona staţiei Indio Hatuey, ceea ce ridică îngrijorări legate de impactul asupra agriculturii locale.

• Date meteorologice vechi, dar fenomene fără precedent

Cuba dispune de înregistrări meteorologice încă din secolul al XIX-lea, însă specialiştii subliniază că cele mai fiabile date provin din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Chiar şi raportate la această perioadă, temperaturile actuale sunt considerate excepţionale. Potrivit INSMET, scăderea bruscă şi neobişnuită a temperaturilor este cauzată de sosirea unui front rece foarte intens din America de Nord, care a transportat o masă de aer polar spre zona Mării Caraibilor. Meteorologii explică faptul că cerul senin, aerul uscat şi vânturile slabe din timpul nopţii au favorizat o răcire accelerată, determinând coborârea temperaturilor până la valori incompatibile cu specificul climatic al insulei.

• Ger extrem în SUA şi efecte neobişnuite în Florida

Fenomenul din Cuba are loc în contextul în care o parte semnificativă a Statelor Unite se confruntă cu un val sever de frig, după trecerea unei furtuni masive de iarnă. Aceasta a provocat zeci de decese, a lăsat sute de mii de persoane fără electricitate şi a perturbat grav traficul aerian. În Florida, stat aflat la aproximativ 150 de kilometri de Cuba, temperaturile scăzute au generat un fenomen devenit deja celebru: iguane care cad din copaci, amorţite din cauza frigului, un efect spectaculos al condiţiilor meteorologice extreme într-o zonă cunoscută pentru climatul său cald.