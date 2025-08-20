Recorder: Robert Negoiţă construieşte drum pe terenul fratelui său cu bani publici

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi fratele său, Ionuţ, dezvoltator imobiliar, dau impresia că pot acţiona fără restricţii în zona pe care o controlează. Recorder a descoperit că Robert Negoiţă a folosit resursele primăriei pentru a construi un drum pe terenul privat al fratelui său, facilitând astfel accesul către viitorul complex imobiliar HILS Republica.

Drumul, construit în mai puţin de o săptămână, a folosit utilaje, muncitori şi materiale ale Primăriei Sectorului 3, fără ca investiţia să fie aprobată în Consiliul Local sau trecută în domeniul public, ceea ce contravine legislaţiei româneşti privind drumurile publice.

Primarul a justificat acţiunea susţinând că drumul era necesar pentru locuitorii din zonă, dar pe hartă se vede că exista deja o arteră care conecta zona de Şoseaua Industriilor. În realitate, scopul principal al şoselei a fost de a facilita accesul în zona unde Ionuţ Negoiţă construieşte peste 700 de apartamente, un centru comercial şi alte facilităţi.

În dialogul cu jurnaliştii, Robert Negoiţă a recunoscut că a încălcat legea şi a folosit resursele primăriei pentru proiectele fratelui său, prezentând însă situaţia ca fiind una firească. Ionuţ Negoiţă, la rândul său, a refuzat să comenteze detaliile legale, afirmând că formalităţile nu îi revin personal.

Aceasta nu este o situaţie singulară. În trecut, utilaje şi angajaţi ai primăriei au fost folosiţi pentru lucrări la alte proiecte ale familiei Negoiţă, iar terenuri ale familiei au beneficiat de drumuri construite din bani publici, cu contracte avantajoase care fac ca la final drumurile să rămână în proprietatea familiei.

Practic, familia Negoiţă a creat un model prin care folosirea resurselor publice pentru beneficiul afacerilor private a devenit o practică constantă în Sectorul 3, informează Recorder.