Reff & Asociaţii şi Deloitte România obţin la Înalta Curte anularea definitivă a unor acte emise de Administraţia Fondului pentru Mediu cu valoare de peste 10 milioane de lei

Bucureşti, 3 februarie 2026 - O echipă multidisciplinară de avocaţi şi consultanţi fiscali din cadrul Reff & Asociaţii şi Deloitte România a asistat cu succes o organizaţie care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) într-un litigiu complex cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), având ca obiect anularea unor obligaţii financiare suplimentare de peste 10 milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Litigiul a vizat modul de aplicare a legislaţiei privind trasabilitatea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje pentru anul 2018, într-un context marcat de modificări legislative intrate în vigoare la jumătatea anului şi de lipsa unei practici judiciare unitare în domeniu. În urma unui control, AFM a stabilit în sarcina organizaţiei obligaţii de plată suplimentare semnificative, în baza unei interpretări extensive a obligaţiilor legale nou introduse, respective pentru întregul an 2018.

Curtea de Apel Bucureşti a admis acţiunea organizaţiei şi a stabilit că obligaţiile legale trebuie analizate diferenţiat, în funcţie de forma legii aplicabile în fiecare perioadă a anului. Instanţa a reţinut că, pentru a doua jumătate a anului 2018, obligaţiile organizaţiei au fost limitate la documentarea predării deşeurilor colectate către operatori autorizaţi, în acord cu modificările legislative intrate în vigoare la 30 iunie 2018.

AFM a formulat recurs, însă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv această cale de atac, confirmând soluţia favorabilă pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti.

Echipa Reff & Asociaţii | Deloitte Legal implicată în proiect a fost coordonată de Mihnea Galgoţiu-Săraru, Partner, şi i-a inclus pe Ovidiu Bălăceanu, Counsel, Laura Epure şi Ştefan Mihărtescu, Managing Associates, iar practica de taxe a fost reprezentată de Adrian Teampău şi Alexandru Stancu, Directori în cadrul Deloitte România, care au contribuit la analiza implicaţiilor fiscale şi de fond ale disputei.

„Decizia Înaltei Curţi este deosebit de relevantă pentru sectorul gestionării deşeurilor şi pentru contribuabilii vizaţi de obligaţii la Fondul pentru Mediu, întrucât clarifică modul de aplicare a legii în timp şi consolidează o practică judiciară care devine majoritară la nivelul instanţei supreme, punând astfel capăt unei perioade de incertitudine juridică”, a declarat Mihnea Galgoţiu-Săraru, Partener, Reff & Asociaţii | Deloitte Legal.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanţă fiscală şi juridică, consultanţă, consultanţă financiară şi managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® şi către mii de companii din sectorul privat. Experţii firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile şi de durată, care ajută la consolidarea încrederii în pieţele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere şi să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă şi o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de ţări şi teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesionişti la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din ţara noastră şi oferă, în cooperare cu Reff & Asociaţii | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanţă fiscală, servicii juridice, de consultanţă şi managementul riscului, consultanţă financiară, soluţii de servicii şi consultanţă în tehnologie, precum şi alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesionişti.

Pentru a afla mai multe despre reţeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesaţi Deloitte.ro.

Reff & Asociaţii | Deloitte Legal, una dintre cele mai importante societăţi de avocaţi din România, oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurenţă, dreptul muncii, energie şi mediu, insolvenţă, legal management consulting, litigii, drept societar, fuziuni şi achiziţii, sectorul public şi drept imobiliar, precum şi optimizarea proceselor juridice şi implementarea noilor tehnologii. Firma reprezintă România în reţeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocaţi în 80 de ţări.