REMOBIS şi Edenred creează ERPA pentru standardizarea rambursărilor de taxe în transportul european

REMOBIS Refund Service C.V. şi Edenred Finance UAB au anunţat lansarea Asociaţiei Europene a Furnizorilor de Rambursări (ERPA), structură dedicată simplificării şi standardizării proceselor de rambursare a taxelor în sectorul transportului rutier comercial (TRC), potrivit unui comunicat al organizaţiei.

Noua asociaţie reuneşte lideri din industrie cu scopul de a reduce complexitatea administrativă pentru companii, de a creşte transparenţa şi de a eficientiza cooperarea cu autorităţile fiscale şi vamale. „Crearea ERPA reprezintă o schimbare majoră, oferind companiilor TRC o voce unificată şi promovând soluţii progresive care permit simplificarea proceselor şi rambursarea la timp a cererilor”, a declarat Loreta Augulytė-Grekauskiene, director general Edenred Finance.

Membrii fondatori - Edenred Finance (Lituania) şi REMOBIS Refund Service (Olanda) - alături de asociaţi precum Nikosax A/S (Danemarca), Alfa Transport Service (Olanda) şi Tax Refund S.R.L. (România), deservesc circa 32.000 de clienţi şi gestionează anual peste 220.000 de cereri de rambursare transfrontaliere.

ERPA îşi propune să sprijine autorităţile fiscale prin îmbunătăţirea procedurilor de declarare, prevenirea fraudei şi creşterea gradului de conformare. Asociaţia a fost înregistrată oficial în iulie 2024 în Olanda şi numără, în prezent, cinci membri.