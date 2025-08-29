Republica Cehă a atras un număr record de voluntari în armată după 2004

Republica Cehă a atras peste 2.100 de noi voluntari în Forţele Armate în acest an, depăşind obiectivul de recrutare şi înregistrând cel mai ridicat nivel din 2004, când a fost abolit serviciul militar obligatoriu, relatează ziarul E15, citat de EFE, de la care transmitem cele ce urmează.

„Obiectivul de recrutare este de 2.100 de noi soldaţi profesionişti în acest an. L-am atins deja”, a confirmat generalul de brigadă Vladimir Studena, directorul Agenţiei de Personal a Forţelor Armate.

Creşterea este explicată prin stimulente financiare - un salariu de aproximativ 1.900 de euro după instruire - şi printr-o strategie de comunicare modernizată. Portalul oficial al armatei, lansat acum doi ani, a depăşit 100.000 de utilizatori unici lunar.

Totuşi, armata se confruntă şi cu un număr ridicat de plecări: 1.450 de ieşiri în 2024, cel mai mare nivel din ultimul deceniu, tendinţă care ar putea continua şi în acest an, conform sursei citate.

Forţele Armate Cehe numără circa 30.000 de soldaţi profesionişti şi 4.900 de rezervişti activi.