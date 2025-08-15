Reţea de propagandă pro-rusă cu 910 conturi, identificată în Republica Moldova înainte de alegeri

Republica Moldova este ţinta unei ample operaţiuni de influenţare pro-rusă înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie, potrivit WatchDog.MD, care afirmă cele ce urmează.

Organizaţia a identificat 910 conturi active pe platforme precum TikTok, YouTube, Facebook, Instagram şi Threads, folosite pentru a disemina mesaje pro-Kremlin şi a ataca valorile europene. Reţeaua include 512 „postaci” care acţionează coordonat sub identităţi false, 329 de conturi inautentice, 58 de boţi şi 10 pagini pe Facebook.

Biserica Ortodoxă din Moldova, afiliată Patriarhiei Ruse, are un rol important în amplificarea mesajelor anti-europene, cel mai promovat lider religios fiind Episcopul de Bălţi şi Făleşti, Marchel, cunoscut pentru poziţia sa pro-Kremlin. Reţeaua a folosit şi imagini generate de inteligenţa artificială pentru a crea aparenţa unei susţineri populare, inclusiv în cazul Victoriei Furtună, fostă procuroare anticorupţie şi lider politic, conform sursei citate.

Printre politicienii cel mai des citaţi de reţeaua pro-rusă se numără Victoria Furtună, George Simion, Eugenia Guţul, Ilan Şor, Călin Georgescu şi Ion Ceban. WatchDog.MD avertizează că această operaţiune face parte dintr-o reţea mult mai extinsă, cu potenţial de acţiune în alte state europene, inclusiv România.