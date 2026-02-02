Reţeaua feroviară, în plină reconstrucţie: cum arată harta marilor lucrări CFR în 2026

Proiectele privind modernizarea magistralelor feroviare pe Coridorul IV transeuropean, investiţiile strategice în Portul Constanţa, refacerea staţiilor de cale ferată şi introducerea unor sisteme digitale de ultimă generaţie reprezintă principalele lucrări pe care le va derula în cursul anului 2026 CFR SA potrivit unui comunicat de presă al companiei de infrastructură, publicat pe pagina oficială de Facebook. Practic, reprezentanţii CFR SA anunţă că, de la Cluj-Oradea şi Arad-Timişoara până la Iaşi-Ungheni şi Gara de Nord, harta feroviară a României intră într-o transformare structurală cu impact direct asupra economiei, mobilităţii şi conectării europene.

Conform sursei citate, electrificarea şi reabilitarea liniei Cluj-Napoca- Oradea-Episcopia Bihor reprezintă una dintre cele mai importante intervenţii structurale. Magistrala respectivă a devenit, potrivit CFR SA, un şantier activ, cu lucrări desfăşurate concomitent la infrastructură, suprastructură şi sisteme de electrificare. Primele două loturi, Cluj-Napoca-Aghireş şi Aghireş-Poieni, au depăşit pragul de 55% execuţie fizică, semnalând o dinamică solidă, în timp ce loturile din zona montană avansează gradual, într-un context tehnic mai complex. Acest proiect este esenţial pentru conectarea Transilvaniei la reţeaua feroviară electrificată a Europei Centrale.

Din datele prezentate de CFR SA reţinem că modernizarea liniei Caransebeş-Timişoara-Arad avansează diferenţiat, cu un vârf de progres pe sectorul Lugoj-Timişoara Est, care a depăşit 60% stadiu fizic. Alte segmente se află în faze mai timpurii, însă întregul proiect este vital pentru creşterea vitezelor de circulaţie şi pentru modernizarea staţiilor de pe unul dintre cele mai circulate trasee feroviare din vestul ţării, cu impact direct asupra transportului de călători şi marfă.

Pe Coridorul IV Pan-European, între frontiera de vest, Curtici, Simeria şi mai departe spre Braşov, România se apropie de finalizarea unor tronsoane-cheie. Secţiunile dintre Bârzava şi Simeria înregistrează stadii fizice cuprinse între peste 80% şi aproape 98%, ceea ce indică intrarea în ultima fază a lucrărilor. În paralel, sectorul montan Apaţa-Caţa, cunoscut pentru complexitatea tunelurilor şi a lucrărilor de artă, a depăşit 58%, confirmând depăşirea celor mai dificile etape de execuţie. Finalizarea acestui coridor va avea un impact major asupra competitivităţii transportului feroviar de marfă şi pasageri pe axa est-vest.

Portul Constanţa rămâne un punct strategic central în strategia CFR SA, iar modernizarea infrastructurii feroviare portuare continuă în etape succesive. Prima etapă, în zona Valu lui Traian, a trecut de 58% execuţie, în timp ce etapa a doua se află în faza de proiectare, pregătind extinderea capacităţii de transport feroviar către Palas. În paralel, etapa a treia a intrat în procedura de achiziţie publică, cu o valoare estimată de peste 600 milioane lei, licitaţia aflându-se în faza de adjudecare, după depunerea a trei oferte. Aceste investiţii sunt esenţiale pentru fluidizarea fluxurilor de marfă şi pentru creşterea rolului României ca hub logistic regional.

Pe termen scurt, programul de lucrări de tip „Quick Wins” continuă să producă efecte imediate prin eliminarea restricţiilor de viteză. Loturi precum Chiajna-Grădinari sunt deja finalizate şi recepţionate integral, iar alte segmente, cum este Aiud-Unirea, se apropie de finalizare, cu un progres de aproximativ 90%. Aceste intervenţii rapide contribuie direct la reducerea timpilor de parcurs şi la creşterea fiabilităţii reţelei existente.

În paralel cu magistralele feroviare, CFR SA derulează un amplu program de modernizare a 47 de staţii de cale ferată, orientat spre creşterea confortului şi accesibilităţii pentru pasageri. Staţii turistice precum Neptun se apropie de finalizare, în timp ce altele, precum Costineşti Tabără, sunt în plin proces de execuţie. Totodată, pentru noduri importante precum Videle, Ploieşti Vest, Sinaia şi Buşteni, au fost deja emise ordinele de începere a proiectării şi execuţiei, semn că modernizarea spaţiilor feroviare pentru călători devine o prioritate reală.

Componenta de digitalizare şi siguranţă este susţinută de implementarea sistemului ERTMS şi de extinderea reţelei GSM-R. Centrul de Control Operaţional din Bucureşti se află în execuţie, iar pe axa Predeal-Constanţa sunt în derulare achiziţii şi lucrări pregătitoare pentru instalarea sistemelor de semnalizare digitală de ultimă generaţie, care vor permite creşterea capacităţii şi a siguranţei traficului feroviar.

Privind spre sud şi sud-vest, modernizarea liniei Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeş intră într-o etapă decisivă. Trei dintre cele şase loturi au deja contracte semnate şi se află în faza de proiectare, un lot este adjudecat şi în aşteptarea eventualelor contestaţii, iar pentru celelalte două evaluarea ofertelor este în desfăşurare. Acest proiect pregăteşte una dintre cele mai mari mobilizări de şantier din zone cu relief dificil, cu impact major asupra conectivităţii Olteniei şi Banatului.

În estul ţării, reabilitarea liniilor Roman-Iaşi-Frontieră şi Apahida-Suceava a depăşit faza de planificare, studiile de fezabilitate fiind realizate aproape integral. Pentru sectorul Iaşi-Ungheni, contractul de finanţare prin CEF este deja semnat, deschizând calea electrificării conexiunii feroviare cu Republica Moldova şi consolidării rolului României ca poartă feroviară către est.

În Bucureşti, modernizarea Gării de Nord, principala poartă feroviară a ţării, avansează etapizat. Prima fază, care include consolidarea faţadelor şi a acoperişului corpurilor principale, se află în execuţie, în timp ce faza a doua, ce vizează modernizarea generală, este în pregătire pentru lansarea procedurii de achiziţie. Transformarea Gării de Nord este simbolică pentru ambiţia de a aduce infrastructura feroviară românească la standarde europene.

La început de 2026, tabloul general arată că în infrastructura feroviară avem şantiere pe toate magistralele, lucrări în execuţie şi proceduri complexe de achiziţie, menite să modernizeze calea ferată. Rămâne de văzut câte dintre aceste lucrări vor fi finalizate până la finalul acestui an.