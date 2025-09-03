RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor pentru a recupera garanţia SGR

Consumatorii nu trebuie să facă verificări suplimentare pentru a-şi recupera garanţia de 50 de bani, responsabilitatea respectării normelor legale revenind producătorilor şi comercianţilor, a transmis RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR).

Singura condiţie pentru restituirea garanţiei este ca ambalajul să poarte simbolul „Ambalaj cu garanţie”. În acest caz, clienţii pot returna recipientele la punctele de colectare manuale sau automate (RVM), primind suma în numerar sau sub formă de voucher.

Potrivit legislaţiei, producătorii sunt obligaţi să introducă pe piaţă doar ambalaje marcate cu logoul „Ambalaj cu garanţie” şi să aibă contracte cu RetuRO, iar comercianţii să vândă exclusiv astfel de produse. Începând cu 1 iulie 2025, nu mai este permisă comercializarea băuturilor în ambalaje nemarcate.

RetuRO subliniază că SGR este cel mai mare proiect de economie circulară implementat în România, contribuind la reducerea deşeurilor abandonate şi la dezvoltarea unei economii sustenabile prin reutilizarea resurselor.