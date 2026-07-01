Reuters: Acordul comercial dintre UE şi SUA a intrat în vigoare

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite a intrat în vigoare miercuri, permiţând Washingtonului să îşi exporte bunurile industriale fără taxe vamale în schimbul aplicării unui tarif de 15% la majoritatea produselor europene, potrivit Reuters.

Pactul devine operaţional la aproape un an după ce preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a convenit termenii cu preşedintele american Donald Trump pentru a evita un tarif de 25% anunţat la începutul conflictului comercial, transmite sursa citată.

În această perioadă, Parlamentul European a blocat de două ori implementarea documentului, din cauza ameninţărilor americane privind trupele din Groenlanda şi a deciziilor Curţii Supreme a SUA legate de tarifele globale, informează aceeaşi sursă.

Aprobarea legislativului european a fost acordată după stabilirea unor garanţii cu cele 27 de state membre pentru suspendarea pactului în cazul în care Washingtonul îl încalcă, notează sursa menţionată.

Intrarea în vigoare are loc cu doar câteva zile înainte de ultimatumul dat de Trump, stabilit pentru 4 iulie, dată ce coincide cu cea de-a 250-a aniversare a Declaraţiei de Independenţă a SUA, conform datelor transmise.

„Vom continua acum să colaborăm cu Statele Unite pentru a ne asigura că toate angajamentele acordului încheiat în august anul trecut sunt implementate cu fidelitate şi în totalitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru comerţ, Olof Gill, conform precizărilor făcute într-o conferinţă de presă, după publicarea documentului în Jurnalul Oficial.

Bruxelles-ul poate suspenda acordul dacă importurile din SUA ameninţă să provoace daune grave industriei europene sau dacă guvernul american nu reduce tariful pentru oţel şi aluminiu la 15%, informează sursa citată.

Pactul este valabil până la 31 decembrie 2029, dată ce coincide cu finalul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, însă Comisia Europeană are opţiunea de a propune o prelungire dacă va considera demersul oportun, conform sursei citate.