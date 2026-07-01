Reuters: Acţiunile europene au încheiat ultima zi din iunie pe plus

Bursele europene au încheiat ultima şedinţă de tranzacţionare din luna iunie în teritoriu pozitiv, investitorii revenind la cumpărare în majoritatea sectoarelor economice, transmite Reuters.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a închis cu un avans de 0,88%, marcând o sesiune solidă pentru pieţele din regiune, potrivit Reuters.

Cele mai mari creşteri au fost înregistrate de companiile din sectorul tehnologic, ale căror acţiuni au urcat cu 2,5%, urmate de producătorii de bunuri industriale, cu un plus de 2,01%, şi de companiile din sectorul materiilor prime, care au avansat cu 1,7%, relatează Reuters.

La nivelul principalelor burse europene, indicele DAX din Frankfurt a avut cea mai bună evoluţie, închizând cu un câştig de 1,5%, conform Reuters.

Bursa din Milano a urmat cu un avans de 1,01% al indicelui FTSE MIB, în timp ce indicele CAC 40 de la Paris a crescut cu 0,5%, potrivit sursei citate.

La Londra, indicele FTSE 100 a încheiat şedinţa cu un plus modest, de 0,12%, adaugă Reuters.

Evoluţia pozitivă din ultima zi a lunii sugerează o îmbunătăţire a sentimentului investitorilor, în special în sectoarele cu expunere la tehnologie şi industrie, după o perioadă marcată de volatilitate provocată de tensiunile geopolitice şi de incertitudinile privind perspectivele economiei globale, potrivit analizei Reuters.