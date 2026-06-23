Reuters: Alan Greenspan, fostul preşedinte al Rezervei Federale, a murit la vârsta de 100 de ani

Fostul preşedinte al Rezervei Federale a Statelor Unite, Alan Greenspan, aclamat drept cel mai bun preşedinte al Fed la momentul pensionării sale în 2006, dar criticat ulterior pentru contribuţia percepută la criza financiară, a decedat luni la vârsta de 100 de ani, a anunţat soţia sa, relatează Reuters.

Alan Greenspan, care a condus Federal Reserve din august 1987 până în ianuarie 2006, a murit la domiciliul său din cauza complicaţiilor provocate de boala Parkinson, a declarat Andrea Mitchell, potrivit Reuters.

„A fost un om de excepţie care a contribuit la modelarea economiei SUA timp de decenii sub preşedinţii ambelor partide”, a spus Andrea Mitchell, adăugând că a fost „bucuria vieţii mele”, transmite Reuters.

Alan Greenspan a supervizat una dintre cele mai lungi perioade de expansiune economică din istoria SUA, inclusiv un deceniu de creştere între 1991 şi 2001, potrivit Reuters.

Decizia sa de a permite economiei să îşi urmeze cursul, în ciuda presiunilor privind majorarea ratelor dobânzilor, i-a adus reputaţia de „maestru” al politicii monetare, transmite Reuters.

Ulterior, politicile sale au fost criticate pentru că ar fi contribuit la formarea unor bule speculative şi la criza financiară din 2007-2009, relatează Reuters.

Alan Greenspan a condus economia SUA prin mai multe crize majore, inclusiv prăbuşirea bursieră din 1987, criza asiatică şi rusă din anii 1997-1998, spargerea bulei „dot-com” şi şocurile economice de după 11 septembrie 2001, potrivit Reuters.

Banca centrală a SUA a transmis că regretă profund trecerea sa în nefiinţă, apreciind contribuţia sa la consolidarea credibilităţii politicii monetare, transmite Reuters.

În 1996, el a descris creşterea pieţei bursiere drept posibil „exuberanţă iraţională”, un comentariu devenit celebru în economia modernă, relatează Reuters.

Alan Greenspan a fost numit pentru prima dată în funcţie de preşedintele Ronald Reagan şi a fost reconfirmat ulterior de mai mulţi preşedinţi americani, potrivit Reuters.

După retragerea din funcţie în 2006, Alan Greenspan a activat ca consultant economic prin firma sa de analiză, transmite Reuters.

Născut la 6 martie 1926 în New York, el a studiat economia după ce a urmat iniţial o carieră muzicală, fiind pasionat de clarinet şi saxofon, potrivit Reuters.

Înainte de conducerea Fed, a fost preşedinte al Consiliului Consilierilor Economici în timpul administraţiei Gerald Ford şi a condus firme de consultanţă economică, relatează Reuters.

Alan Greenspan a fost considerat una dintre cele mai influente figuri economice din SUA datorită impactului său asupra ratelor dobânzilor şi stabilităţii financiare globale, transmite Reuters.