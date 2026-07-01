Reuters: Apptronik lansează robotul umanoid Apollo 2

Compania americană Apptronik inaugurează un centru complex pentru antrenarea roboţilor şi prezintă modelul umanoid Apollo 2, cu scopul de a accelera producţia comercială la scară largă, transmite Reuters.

Proiectul beneficiază de susţinerea tehnologică a grupului Google, notează aceeaşi sursă.

Noul complex Robot Park se întinde pe o suprafaţă de aproape 8.400 de metri pătraţi în baza unui parteneriat cu divizia Google DeepMind, informează sursa citată.

Flotele de roboţi din interior execută sarcini specifice pentru logistică, producţie industrială şi comerţ, conform agenţiei de presă.

Activitatea generează volume mari de date reale pentru instruirea modelelor de inteligenţă artificială, potrivit specialiştilor. Scopul principal vizează tranziţia rapidă de la fazele de testare la utilizarea comercială în fabrici, informează Reuters.

„Avem o fabrică ce produce roboţi şi, în acelaşi timp, o factory ce produce date”, declară directorul general al Apptronik, Jeff Cardenas, conform sursei menţionate. Infrastructura dezvoltă modele software destul de robuste pentru cerinţele din industrie, transmite aceeaşi sursă.

Noul model Apollo 2 include o versiune bipedă şi o variantă dotată cu roţi pentru aplicaţii diverse, notează Reuters.

Sistemul serveşte ca platformă internă de colectare a informaţiilor pentru inteligenţa artificială, informează sursa citată.

Datele obţinute alimentează direct platforma Gemini Robotics creată de Google DeepMind, potrivit planului de colaborare.

Proiectele pilot continuă pe parcursul anului curent, iar livrările comerciale masive încep din anul 2027, declară Jeff Cardenas, conform Reuters.

Compania deţine o finanţare recentă de 520 de milioane de dolari, valoarea startupului atingând pragul de 5 miliarde de dolari, indică datele financiare. Entitatea concurează direct pe piaţă cu dezvoltatori precum Tesla, Figure AI, Agility Robotics şi Boston Dynamics, transmite sursa citată.