Reuters: Armata ucraineană a atacat obiective industriale şi militare din Federaţia Rusă

Forţele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din oraşul rus Ufa şi o fabrică de componente pentru rachete din regiunea Penza, notează Reuters.

Obiectivul energetic se află la o distanţă de peste 1.300 de kilometri de linia frontului, transmite sursa menţionată.

Atacul asupra uzinei din Penza vizează o instalaţie strategică implicată în producţia de senzori pentru rachete de croazieră şi balistice, informează sursa citată.

„În fiecare zi, planul nostru de a impune sancţiuni ucrainene pe distanţe lungi este pus în aplicare”, a declarat Zelenski pe X.

Statul Major al Armatei Ucrainei indică apartenenţa fabricii de componente la corporaţia spaţială de stat Roscosmos, conform agenţiei de presă.

De asemenea, trupele Kievului au raportat atacuri asupra a două poduri din zonele ocupate în regiunile Doneţk şi Luhansk, transmite sursa menţionată.

Campania militară are ca scop perturbarea logisticii armatei ruse după mai bine de patru ani de conflict, informează aceeaşi sursă.