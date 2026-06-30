Reuters: Băncile centrale intenţionează să îşi reducă rezervele de dolari în următorul deceniu

Băncile centrale din întreaga lume estimează o diminuare a alocărilor în dolari americani pentru următorul deceniu din cauza riscurilor politice asociate cu această valută, informează Reuters.

Concluzia aparţine unui studiu realizat de organizaţia OMFIF şi reprezintă o premieră în istoria acestei cercetări financiare, transmite sursa citată.

Schimbarea de paradigmă apare pe fondul incertitudinilor economice din Statele Unite ale Americii şi al amplificării tensiunilor geopolitice la nivel global, notează agenţia de presă.

Aproximativ 79% dintre băncile centrale şi 60% dintre fondurile publice consideră că sistemul monetar global traversează o tranziţie către o lume multipolară, potrivit datelor raportului.

Monede alternative precum coroana norvegiană, dolarul neozeelandez sau lira sterlină înregistrează creşteri de interes în gestionarea rezervelor, confirmă aceeaşi sursă.

Investitorii instituţionali analizează şi majorarea deţinerilor în euro sau yuan chinezesc, deşi ambele monede prezintă provocări structurale interne, transmite Reuters.

Ipoteza veche conform căreia investitorii publici pot aştepta normalizarea mediului economic devine nerealistă, a afirmat Yara Aziz, economist senior în cadrul OMFIF, potrivit agenţiei de presă.

Volatilitatea reprezintă acum o caracteristică permanentă a pieţelor financiare, a precizat reprezentantul instituţiei, conform sursei menţionate.

Din acest motiv, managerii de active testează noi abordări şi intenţionează să majoreze integrarea inteligenţei artificiale în procesele de analiză a datelor şi în operaţiunile de back-office, notează Reuters.

„Vechile ipoteze conform cărora investitorii publici pot aştepta ca mediul economic să se normalizeze par din ce în ce mai nerealiste”, a declarat Yara Aziz, economist în cadrul OMFIF, conform Reuters.

Aurul ocupă o poziţie centrală în strategiile de administrare a rezervelor şi este deţinut în prezent de 82% dintre băncile centrale, arată concluziile cercetării.

O pondere netă de 30% dintre respondenţi planifică suplimentarea deţinerilor de metal preţios în următorii doi ani, transmite sursa citată.

În sectorul fondurilor publice, cererea pentru active fizice precum infrastructura sau proprietăţile imobiliare depăşeşte alte instrumente financiare clasiсe, informează agenţia de presă.

„Aurul a trecut în centrul strategiei de gestionare a rezervelor”, arată raportul OMFIF, potrivit Reuters.