Reuters: Cea mai mare flotilă pentru Gaza speră să facă presiuni asupra Israelului pentru a pune capăt blocadei

Activişti pro-palestinieni care se pregătesc să plece astăzi din Spania spre Gaza, la bordul a zeci de ambarcaţiuni încărcate cu ajutoare, au cerut guvernelor să facă presiuni asupra Israelului pentru a permite trecerea flotilei - cea mai mare de până acum - prin blocada navală, trasnmite Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Activista suedeză Greta Thunberg şi politiciana portugheză de stânga Mariana Mortagua se numără printre sutele de persoane din 44 de ţări care urmează să plece din mai multe porturi spre Gaza, ca parte a iniţiativei Global Sumud Flotilla. „Sumud” înseamnă „perseverenţă” în arabă.

Israelul a zădărnicit numeroase încercări de-a lungul celor 15 ani de blocadă, inclusiv abordarea din 2010 de către forţele sale speciale, în care cel puţin nouă activişti turci au fost ucişi. Mingea se află în terenul politicienilor, care trebuie să facă presiuni asupra Israelului pentru a permite trecerea flotilei, a declarat Saif Abukeshek, unul dintre organizatori.

În iunie, forţele navale israeliene au urcat la bordul şi au confiscat un iaht sub pavilion britanic, la bordul căruia se afla şi Greta Thunberg, printre alţii. Israelul a respins atunci nava de ajutor, numind-o o acţiune de propagandă în sprijinul Hamas.

Israel a impus o blocadă navală asupra enclavei de coastă din 2007, când Hamas a preluat controlul în Gaza, afirmând că scopul este de a împiedica introducerea de arme către gruparea militantă.

Blocada a rămas în vigoare pe durata conflictelor, inclusiv a războiului actual, care a început la 7 octombrie 2023, când militanţi conduşi de Hamas au pătruns în sudul Israelului, ucigând peste 1.200 de persoane şi luând 251 de ostatici, potrivit datelor israeliene.

Ofensiva de represalii a Israelului împotriva Hamas a ucis de atunci aproape 63.000 de palestinieni, conform cifrelor oficialilor din domeniul sănătăţii din Gaza, aflată sub conducerea Hamas, în timp ce un monitor global al foametei spune că o parte din teritoriu suferă de foamete.

La începutul lui martie, Israelul a sigilat complet Gaza şi pe cale terestră, fără a permite intrarea vreunui ajutor timp de trei luni, argumentând că Hamas deturna proviziile.