Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Cea mai mare flotilă pentru Gaza speră să facă presiuni asupra Israelului pentru a pune capăt blocadei

M.P.
Internaţional / 31 august, 10:14

Sursă foto: Wikipedia

Sursă foto: Wikipedia

Activişti pro-palestinieni care se pregătesc să plece astăzi din Spania spre Gaza, la bordul a zeci de ambarcaţiuni încărcate cu ajutoare, au cerut guvernelor să facă presiuni asupra Israelului pentru a permite trecerea flotilei - cea mai mare de până acum - prin blocada navală, trasnmite Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Activista suedeză Greta Thunberg şi politiciana portugheză de stânga Mariana Mortagua se numără printre sutele de persoane din 44 de ţări care urmează să plece din mai multe porturi spre Gaza, ca parte a iniţiativei Global Sumud Flotilla. „Sumud” înseamnă „perseverenţă” în arabă.

Israelul a zădărnicit numeroase încercări de-a lungul celor 15 ani de blocadă, inclusiv abordarea din 2010 de către forţele sale speciale, în care cel puţin nouă activişti turci au fost ucişi. Mingea se află în terenul politicienilor, care trebuie să facă presiuni asupra Israelului pentru a permite trecerea flotilei, a declarat Saif Abukeshek, unul dintre organizatori.

În iunie, forţele navale israeliene au urcat la bordul şi au confiscat un iaht sub pavilion britanic, la bordul căruia se afla şi Greta Thunberg, printre alţii. Israelul a respins atunci nava de ajutor, numind-o o acţiune de propagandă în sprijinul Hamas.

Israel a impus o blocadă navală asupra enclavei de coastă din 2007, când Hamas a preluat controlul în Gaza, afirmând că scopul este de a împiedica introducerea de arme către gruparea militantă.

Blocada a rămas în vigoare pe durata conflictelor, inclusiv a războiului actual, care a început la 7 octombrie 2023, când militanţi conduşi de Hamas au pătruns în sudul Israelului, ucigând peste 1.200 de persoane şi luând 251 de ostatici, potrivit datelor israeliene.

Ofensiva de represalii a Israelului împotriva Hamas a ucis de atunci aproape 63.000 de palestinieni, conform cifrelor oficialilor din domeniul sănătăţii din Gaza, aflată sub conducerea Hamas, în timp ce un monitor global al foametei spune că o parte din teritoriu suferă de foamete.

La începutul lui martie, Israelul a sigilat complet Gaza şi pe cale terestră, fără a permite intrarea vreunui ajutor timp de trei luni, argumentând că Hamas deturna proviziile.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb